- 09.10.2026, 13:14:33
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„Das Gespräch“ zum Thema „Wohin steuert Österreichs Politik?“
Am 11. Oktober um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Strolz, Grünberger, Misik und Zöchling
Stellt sich die Regierung neu auf oder droht ihr neue politische Konkurrenz? Die Turbulenzen in der SPÖ setzen die gesamte Regierung unter Druck, einen „Herbst der Ergebnisse“ zu liefern. Kann das mit einer SPÖ-Zwischenlösung an der Spitze bis Jahresende gelingen? Droht Stillstand oder braucht es neben einem personellen Neustart mit Markus Marterbauer als Vizekanzler auch eine Kurskorrektur? Was muss sich in den Parteien verändern, was in der Regierung? Oder formieren sich für den Fall von Neuwahlen bereits neue Kräfte, Bewegungen?
Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 11. Oktober 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:
Matthias Strolz
Gründer NEOS
Silvia Grünberger
PR-Beraterin, ehem. ÖVP-Abgeordnete
Robert Misik
SPÖ-naher Publizist
Stephan Zöchling
Industrieller
Rückfragen & Kontakt
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