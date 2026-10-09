  • 09.10.2026, 13:02:02
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AVISO: Pressekonferenz des Österreichischen Alpenverein: Wie möchten wir 2050 leben?

Im Rahmen seiner jährlichen Hauptversammlung richtet der Österreichische Alpenverein den Blick nach vorne: Wie möchten wir im Jahr 2050 leben – und was können wir heute dafür tun?

Innsbruck (OTS) - 

Die Klimakrise, gesellschaftliche Umbrüche und zunehmender Druck auf unsere Naturräume stellen uns vor große Herausforderungen. Gleichzeitig sind Naturerlebnis, Gemeinschaft und das Gefühl, selbst etwas bewirken zu können, wichtige Grundlagen für Lebensqualität. Im Rahmen seiner jährlichen Hauptversammlung richtet der Österreichische Alpenverein den Blick nach vorne: Wie möchten wir im Jahr 2050 leben – und was können wir heute dafür tun?

Alpenvereinspräsident Wolfgang Schnabl und Lisa Quendler, Bundesjugendleiterin der Alpenvereinsjugend, sprechen über die Zukunft der Alpen, die Forderung nach mehr Verbindlichkeit beim Klimaschutz und darüber, warum wir gerade jetzt der jungen Generation zuhören sollten.

Wir laden Sie herzlich zur Pressekonferenz ein.

Termin: Freitag, 16. Oktober 2026, 10.00 Uhr / vor Ort und im Livestream
Ort: Radisson Blu Conference Salzburg, Fanny-von-Lehnert-Straße 7, 5020

LINK ZUM LIVESTREAM: https://alpenverein.business-stream.at/

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung: [email protected]

Pressekonferenz - Österreichischer Alpenverein | Wie wollen wir 2050 leben?



Datum: 16.10.2026, 10:00 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: Radisson Blu Conference Salzburg


Fanny-von-Lehnert-Straße 7

5020 Salzburg


Österreich


URL: https://alpenverein.business-stream.at/


 Rückfragen & Kontakt 
Österreichischer Alpenverein
 Gerald Zagler
 Telefon: +43/664/78021327
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://www.alpenverein.at
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