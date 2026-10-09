  • 09.10.2026, 13:00:35
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30 Years. Forward Together: Hochschule St. Pölten feiert 30 Jahre

Von der regionalen Bildungsinitiative zur europäischen Hochschule

Bürgermeister Matthias Stadler, Johann Haag (GF USTP), Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Jens Schneider (Rektor TU Wien), Sektionschef Elmar Pichl (BMFWF) und Hannes Raffaseder (GF USTP) mit Festredner*innen.
St. Pölten (OTS) - 

Mit einem Festakt am Campus St. Pölten feierte die Hochschule St. Pölten ihr 30-jähriges Bestehen. Gemeinsam mit Vertreter*innen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft blickte die USTP – University of Applied Sciences St. Pölten auf drei Jahrzehnte gemeinsamer Entwicklung zurück – und nach vorne: auf neue Bildungswege, wirkungsvolle Forschung und eine international vernetzte Zukunft.

Vor drei Jahrzehnten begann die Geschichte der Hochschule St. Pölten mit einem Studiengang und rund 60 Studierenden in der ehemaligen Glanzstoffvilla in der Herzogenburger Straße. Heute verbindet die USTP Lehre, Forschung und Weiterbildung an einem modernen Campus, arbeitet mit Partner*innen aus Wirtschaft und Gesellschaft zusammen und engagiert sich in europäischen Netzwerken und Kooperationen. Die Entwicklung der vergangenen 30 Jahre zeigt, wie sich die Hochschule gemeinsam mit ihrer Region weiterentwickelt hat und gleichzeitig internationale Perspektiven eröffnet.

„Die Hochschule St. Pölten ist in den vergangenen 30 Jahren gemeinsam mit vielen Menschen gewachsen: mit Studierenden, Mitarbeitenden, Absolvent*innen, Partner*innen und Wegbegleiter*innen aus der Region und weit darüber hinaus. Dieses Jubiläum ist nicht nur ein Anlass, auf das Erreichte zurückzublicken und allen zu danken, die diese Entwicklung möglich gemacht haben, sondern gleichzeitig auch ein Auftrag, gemeinsam die Zukunft bestmöglich zu gestalten. Bildung, Forschung, Innovation und gesellschaftliches Engagement verbinden wir dabei eng mit sozialen, ökologischen, technologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit“, betonen Hannes Raffaseder und Johann Haag, die Geschäftsführer der USTP.

Lesen Sie mehr dazu in der vollständigen Presseaussendung:

https://www.ustp.at/de/stories/news/30-years-forward-together-hochschule-st-poelten-feiert-30-jahre

Mehr Fotos vom Festakt zum Download:

20261008_Festakt 30 Years Hochschule St. Pölten

Rückfragen & Kontakt

USTP – University of Applied Sciences St. Pölten
Mag. Mark Hammer
Telefon: +43/676/847 228 269
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.ustp.at

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Vorschau Bild von Festakt am Campus St. Pölten [Bild, 15.31MB]
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