Europa und Demokratie im Mittelpunkt des Vernetzungstreffens der Botschafterschulen des Europäischen Parlaments in Innsbruck

Innsbruck (OTS) -

Europa, Demokratie und der direkte Austausch mit der Politik standen am Freitag, dem 9. Oktober im Mittelpunkt des Tiroler Vernetzungstreffens der Botschafterschulen des Europäischen Parlaments (EPAS) in Innsbruck. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte aus dem EPAS-Netzwerk kamen in den Räumlichkeiten des Tiroler Landtags zusammen, um verschiedene Sichtweisen auf Europa zu reflektieren, an Demokratieworkshops teilzunehmen und mit Vertreterinnen und Vertretern der europäischen und regionalen Politik ins Gespräch zu kommen.

Eröffnet wurde der Tag von Landtagspräsident Jakob Wolf (ÖVP) und der Europaabgeordneten Sophia Kircher (ÖVP).

Europaabgeordnete Sophia Kircher:

„Europas Freiheiten und Werte wurden für viele junge Menschen selbstverständlich. Doch nur, wer diese Werte kennt, kann sie auch verteidigen. Die Botschafterschulen leisten hier einen wertvollen Beitrag: Sie fördern das Verständnis für Europa und regen dazu an, die EU der Zukunft aktiv mitzugestalten. Umso mehr freut es mich, dass sich junge Menschen schon in der Schule intensiv mit Europa auseinandersetzen.“

In einer gemeinsamen Diskussion mit dem Landtagspräsidenten Jakob Wolf (ÖVP), der Landtagsabgeordneten Elisabeth Fleischanderl (SPÖ) und Georg Pfeifer, dem Leiter des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Österreich, sprachen die Teilnehmenden über die Zukunft der europäischen Demokratie und die Bedeutung der Europäischen Union.

Landtagspräsident Jakob Wolf

„Dass junge Menschen heute hier im Landtag über Europa und Demokratie diskutieren, freut mich besonders. Das Landhaus ist ein Ort, an dem Politik gemacht wird – und deshalb soll es auch ein Ort sein, an dem junge Menschen Fragen stellen, ihre Sichtweisen einbringen und uns Politikerinnen und Politiker auch fordern. Dieser generationenübergreifende Austausch ist essentiell: für Tirol, für Europa.“

Landtagsabgeordnete Elisabeth Fleischanderl:

„Demokratie ist ein hohes Gut, aber nie selbstverständlich. Genauso wie die europäische Idee. Beides müssen wir verteidigen. In Wort, Tat und Haltung – für und vor allem mit jungen Menschen. Ihre Zukunft muss uns als Politiker:innen alle ein Anliegen sein, ihre Perspektiven sind die Zukunft Europas. Umso mehr hat mich die heutige Diskussion mit Schüler:innen und Lehrkräften aus dem EPAS-Netzwerk bei uns im Landtag gefreut.“

Hintergrund: Botschafterschulen des Europäischen Parlaments

Das Programm Botschafterschulen des Europäischen Parlaments (EPAS) richtet sich an Schulen der Sekundarstufe II. Lehrkräfte können an Aus- und Weiterbildungen im europapolitischen Bereich teilnehmen und durch Aktivitäten rund um die Europäische Union ihre Schule als Botschafterschule zertifizieren lassen.

Ziel des europaweiten Programms ist es, das Bewusstsein für Europa, für das Europäische Parlament sowie für die europäische Demokratie bei jungen Menschen zu fördern. In Österreich wird das Programm vom Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und dem Zentrum polis umgesetzt.

An den teilnehmenden Schulen koordinieren die Lehrkräfte, sogenannte Seniorbotschafter, die Aktivitäten und pflegen die Kontakte innerhalb des Botschafterschulen-Netzwerks.

Die Juniorbotschafter sind Schülerinnen und Schüler, die unter anderem bei der Organisation von Europa-Aktivitäten mitwirken und die Europa-Informationsangebote ihrer Schule mitbetreuen.

In Österreich umfasst das Programm mehr als 180 Schulen. Die teilnehmenden Schulen kommen aus allen österreichischen Bundesländern und repräsentieren eine bunte Mischung an Schultypen wie Gymnasien und berufsbildende mittlere und höhere Schulen.