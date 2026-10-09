Janisch: Wir lassen unsere Klienten mit ihren mentalen Problemen nicht allein

Wien (OTS) -

Aus Anlass des Welttages der psychischen Gesundheit am 10. Oktober weisen die psychosozialen Beraterinnen und Bearter auf ihre vielfältigen Kompetenzen hin. Als Lebens- und Sozialberater stehen sie ihren Klienten in schwierigen Lebenssituationen unterstützend zur Seite. Psychosoziale Beratung gehört zu den Säulen der Gesundheitsvorsorge in Österreich.

Die psychosozialen Berater sind kompetente Ansprechpartner bei der Verarbeitung von Trauer, Problemen in der Beziehung,in der Familie, bei der Sexualität, bei Stressbewältigung, bei Mobbing in der Schule und am Arbeitsplatz. Sie sind Expertinnen und Experten zur Konfliktvermeidung und der Lösung von Konflikten. Unternehmen können durch Anleitung von psychosozialen Beratern beitragen, dass Mitarbeitende besser mit belastenden Situationen am Arbeitsplatz umgehen bzw. erfahren die Betriebe, wie sie diese belastenden Situationen künftig vermeiden können.

Wie der Obmann der Fachgruppe Wien Personenberatung und Personenbetreuung, Harald G. Janisch, hervorhebt, ist mit den psychosozialen Beratern ein rascher und unkomplizierter Zugang zu persönlicher Krisenbewältigung möglich. Gerade in den Zeiten, in denen wir leben, mit Pandemien und Kriegen, ist das Angebot der psychosozialen Berater eine wichtige Hilfe für einzelne, für Familien, und auch für Betriebe wieder zu innerer Ruhe und Frieden zu kommen.

Der Fachgruppenobmann verweist auch darauf, dass die Tätigkeiten der psychosozialen Berater von hoher Qualität gekennzeichnet sind. „Gleichgültig, ob es um Coaching, Supervision, Mediation oder Aufstellungsarbeit geht, die Gewerbeberechtigung ist eine Leitlinie hin zu qualitäts- und verantwortungsvoller Beratungsleistung“, unterstreicht Janisch den Wert der Gewerbeberechtigung als Orientierungshilfe für hilfesuchende Konsumenten. Der Nachweis einer Gewerbeberechtigung als Lebens- und Sozialberater, psychosozialer Berater schützt Konsumenten vor unseriösen Anbietern.

Die Ausbildung der psychosozialen Berater erfüllt die höchsten wissenschaftlichen Kriterien und beruht auf einer rund 40-jährigen Entwicklung. 1985 wurde die „psychologische Beratung“ als Gewerbe begründet und dann im Jahre 1989 als reglementiertes Gewerbe der Lebens- und Sozialberatung mit einer verpflichtenden, engmaschigen Ausbildung- und Prüfungsabfolge versehen. Abgeschlossen wurde die Entwicklung der vorgeschriebenen Ausbildung zuletzt im September 2022, als eine neue Ausbildungsverordnung in Kraft getreten ist.

Psychosoziale Berater in der eigenen Wohnumgebung findet man unter https://firmen.wko.at/suche_lebensberater