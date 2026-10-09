Sicherheit am Weg zum Sport

Leonding (OÖ) (OTS) -

Ob Pferdeanhänger, Boote, Großzelte oder Vereinsausrüstung: Große sportliche Leistungen erfordern oft aufwendige Logistik. Besonders bei Fahrten mit dem Anhänger muss besondere Vorsicht walten. Der ASVÖ Oberösterreich engagiert sich deshalb aktiv für die Sicherheit seiner Ehrenamtlichen und ermöglicht ein gefördertes Fahrsicherheitstraining für PKW mit Anhänger am Gelände des ÖAMTC Fahrtechnik Zentrums Marchtrenk am 26. September 2026.

Die Ehrenamtlichen der ASVOÖ-Vereine sammeln in Summe ca. 2,7 Millionen Straßenkilometer jährlich auf dem Weg zu Meisterschaften. Hinzu kommen zahlreiche Trainingsfahrten und Veranstaltungen. Gerade bei straffen Zeitplänen oder Wettkampfnervosität soll ein schweres Gespann nicht zu einem zusätzlichen Stressfaktor werden. Unter Anleitung professioneller Fahrtechnik-Instruktoren wurden genau diese kritischen Situationen geübt und die Ehrenamtlichen des ASVOÖ können so im Ernstfall schneller reagieren.

Genau hier setzte das Fahrsicherheitstraining des ASVOÖ an: eine Kombination aus Theorie und Ausprobieren. Bremsweg, Kurvenverhalten und Ausweichmanöver wollen gelernt und vor allem geübt sein. Zunächst noch ohne Anhänger durften die Teilnehmer:innen ihre PKWs über rutschige Gleitbeläge und rund um Wasserhindernisse rangieren.

Konzentration von Anfang an

Anschließend ging es ans Gespann: Dass Konzentration bereits vor dem Losfahren gefragt ist, wurde den Teilnehmer:innen ebenfalls vermittelt. „Ein sicherer Transport beginnt bereits vor der tatsächlichen Fahrt“, bestätigt Präsident Peter Reichl: „Flüchtigkeitsfehler beim Anhängen oder falsches Sichern der Ladung können fatale Folgen haben“. Kupplung, Stützrad, Abreißseil und Elektrik müssen richtig kontrolliert werden, bevor gestartet werden kann.

Routine als Schlüssel zur Sicherheit

„Sicherheit bei den Veranstaltungen zu gewährleisten ist das eine. Ein ebenso wichtiger Aspekt ist jedoch der sichere Weg dorthin.“, betont Landessekretär Wilhelm Blecha: „Über 190 Kleinbusse sind beim ASVÖ Oberösterreich Woche für Woche unterwegs. Mit dem geförderten Fahrtraining möchten wir unseren Ehrenamtlichen die nötigen Erfahrungen ermöglichen, damit Menschen, Tiere und Material immer wohlbehalten am Ziel ankommen.“

Großteil der Kosten vom ASVÖ Oberösterreich übernommen

Der ASVOÖ zeigt seinen Servicegedanken auch bei den Kosten: Statt den regulären 299 Euro pro Person ermöglichte der Verband seinen Mitgliedern die Teilnahme um nur 30 Euro. Mit Angeboten wie diesen setzt der ASVOÖ ein starkes Zeichen für Sicherheit auf den Straßen und unterstützt seine ehrenamtlichen Funktionär:innen nicht nur bei, sondern auch rund um die eigentliche Sportausübung.

Der Allgemeine Sportverband Oberösterreich (ASVOÖ) – Wir machen Sport!

Der ASVOÖ vertritt oberösterreichweit seit über 80 Jahren überparteilich und unabhängig die Interessen von etwa 1.600 Sportvereinen und Sektionen mit rund 250.000 Mitgliedern in mehr als 69 Sportarten. Er sichert damit die Grundlagen für freudvollen Breiten- und Gesundheitssport aber auch erfolgreichen Spitzensport in Oberösterreich. Der ASVOÖ unterstützt seine Vereine bei deren Sportausübung, bei ihren Wettkämpfen und Turnieren, sowie den Erhalt ihrer Sportanlagen; Er organisiert Lehrgänge und Aus- und Weiterbildung - auch und gerade im Bereich der Gesundheitsförderung und -vorsorge. Ein ganz zentraler Schwerpunkt in allen Bereichen ist auf das Thema „Jugend und Sport in Oberösterreich“ gerichtet. Mit gezielten Förderungen stärkt der ASVOÖ die Basis des Sports und ermöglicht es dadurch Sportlerinnen und Sportlern quer durch alle Alters- und Leistungsstufen in ganz Oberösterreich, ihre persönliche Leidenschaft und Sportbegeisterung zu leben. Durch proaktive Zusammenarbeit werden die Funktionäre und Funktionärinnen in allen Belangen serviciert, vereins- und steuerrechtlich auf Stand gehalten.