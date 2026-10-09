- 09.10.2026, 12:22:02
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Michael Strebl, Vorstand der Energieregulierungsbehörde E-Control, im Ö1-„Journal zu Gast“ am 10. Oktober
Michael Strebl, Vorstand der Energieregulierungsbehörde E-Control, ist am Samstag, dem 10. Oktober 2026, bei Paul Sihorsch „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr in Österreich 1.
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