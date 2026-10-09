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GRÜNE — TERMINE
Von 12. Oktober bis 16. Oktober
Montag, 12. Oktober
10:00 Uhr: Pressekonferenz mit Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer und Ralph Schallmeiner mit dem Themenschwerpunkt Plenarvorschau und Aktuelles
Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 2. Stock, 1010 Wien
17:00 Uhr: Auftakt der Grünen Herbstkampagne in Kärnten mit Bundessprecherin Leonore Gewessler und Landessprecherin Olga Voglauer
Ort: Die Grünen Kärnten, Bahnhofstraße 38a, 9020 Klagenfurt
18:00 Uhr: Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer nimmt an der Veranstaltung „Frauenhass ist Extremismus“ teil
Ort: Theophil Hansen Lokal 3, Parlament 1017 Wien
Dienstag, 13. Oktober
17:30 Uhr: Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer besucht das ÖFB-Frauen Qualifikationsspiel Österreich – Kosovo
Ort: Sport-Club-Platz, Alszeile 19, 1170 Wien
Freitag, 16. Oktober
14:30 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler nimmt am Groß-Klimastreik von Fridays For Future teil
Ort: Hauptallee/Kreuzung Praterstern, 1020 Wien
17:00 Uhr: Stv.-Klubobfrau und Wissenschaftssprecherin Sigi Maurer nimmt an der ÖH-Diskussionsveranstaltung „Students over Profit“ teil
Ort: FAKTory, Universitätsstraße 9, 1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Die Grünen
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