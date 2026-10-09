GRÜNE — TERMINE

Wien (OTS) -

Montag, 12. Oktober

10:00 Uhr: Pressekonferenz mit Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer und Ralph Schallmeiner mit dem Themenschwerpunkt Plenarvorschau und Aktuelles

Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 2. Stock, 1010 Wien

17:00 Uhr: Auftakt der Grünen Herbstkampagne in Kärnten mit Bundessprecherin Leonore Gewessler und Landessprecherin Olga Voglauer

Ort: Die Grünen Kärnten, Bahnhofstraße 38a, 9020 Klagenfurt

18:00 Uhr: Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer nimmt an der Veranstaltung „Frauenhass ist Extremismus“ teil

Ort: Theophil Hansen Lokal 3, Parlament 1017 Wien

Dienstag, 13. Oktober

17:30 Uhr: Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer besucht das ÖFB-Frauen Qualifikationsspiel Österreich – Kosovo

Ort: Sport-Club-Platz, Alszeile 19, 1170 Wien

Freitag, 16. Oktober

14:30 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler nimmt am Groß-Klimastreik von Fridays For Future teil

Ort: Hauptallee/Kreuzung Praterstern, 1020 Wien

17:00 Uhr: Stv.-Klubobfrau und Wissenschaftssprecherin Sigi Maurer nimmt an der ÖH-Diskussionsveranstaltung „Students over Profit“ teil

Ort: FAKTory, Universitätsstraße 9, 1010 Wien