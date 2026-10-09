Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums: Taxi 40100 verschenkt Taxilenkerinnenausbildung an zehn Frauen

Wien (OTS) -

Vor 100 Jahren schrieb Felizia Fischer Rechtsgeschichte: Am 12. Oktober 1926 gab der Verfassungsgerichtshof ihrer Beschwerde statt und hob die geschlechtsbezogene Beschränkung für den sogenannten Platzwagenlenkerdienst auf. Damit wurde der Weg für Frauen frei, in Wien beruflich Taxi zu fahren.

Anlässlich dieses Jubiläums verschenkt Taxi 40100 zehn Taxilenkerinnen-Ausbildungen. Interessierte Frauen können sich ab sofort unter [email protected] mit dem Betreff „100 Jahre Felizia Fischer“ anmelden. Die ersten zehn Bewerberinnen, die die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen, erhalten die Ausbildung kostenlos. Voraussetzungen sind ein Mindestalter von 20 Jahren, eine einjährige Pkw-Fahrpraxis, keine Führerschein-Probezeit und ein Strafregisterauszug.

„Vor 100 Jahren hat Felizia Fischer die bestehenden Grenzen nicht hingenommen und für ihr Recht gekämpft. Mit zehn kostenlosen Ausbildungen möchten wir an diese Pionierleistung erinnern und zugleich Frauen den Weg in eine selbstbestimmte und selbstständige Tätigkeit eröffnen“, sagt Eveline Hruza, Generalsekretärin von Taxi 40100.

Die Ausbildung vermittelt jene Kenntnisse und Fähigkeiten, die für den Einstieg in den Taxiberuf erforderlich sind – darunter Ortskunde, rechtliche Grundlagen, Sicherheit und der professionelle Umgang mit Fahrgästen. Angeboten werden einwöchige Tageskurse sowie zehntägige Abendkurse. Für Frauen, die nach erfolgreicher Prüfung als Lenkerinnen in der Flotte von Taxi 40100 tätig werden, übernimmt das Unternehmen darüber hinaus die Kosten für den erforderlichen Perfektionskurs.

Hruza abschließend: „Es wäre wirklich schön, wenn es bald noch mehr weibliche Verstärkung in der Flotte von Taxi 40100 gibt!“

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