  • 09.10.2026, 11:32:33
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FPÖ - Nepp zur "trend" Wohnbau-Umfrage: Baumeister des Vertrauens schlagen Verwalter des Stillstands

FPÖ überholt laut aktueller trend-Umfrage bei Wohnpolitik SPÖ und KPÖ

Wien (OTS) - 

Die Umfrage des Market Instituts für das Wirtschaftsmagazin “trend” sieht die FPÖ beim Thema Wohnpolitik an erster Stelle. 18 Prozent der Befragten halten die Freiheitlichen für die Partei mit der besten Wohnpolitik. Die SPÖ folgt mit 15 Prozent, die KPÖ mit sechs Prozent.

Für den Wiener FPÖ-Obmann und Stadtrat Dominik Nepp ist das Ergebnis ein klarer Auftrag: „Wohnen ist ein Grundbedürfnis und kein Luxusgut. Während andere über Enteignungen fantasieren und beim Wohnbau seit Jahren versagen, setzen wir auf konkrete Lösungen, nämlich auf Vorrang für Österreicher, Qualität und Preissicherheit. Vertrauen muss man sich verdienen. Die SPÖ hat längst keinen Rang mehr. Sie will den Gemeindebau verscherbeln und verkommen lassen. Wir wollen ihn auf ein solides Fundament stellen. Gerade in Wien geht diese Haltung nicht.“

Dass leistbares Wohnen für die Bevölkerung oberste Priorität hat, bestätigt auch die Umfrage. Neben bezahlbaren Mieten brauche es laut Nepp aber auch Perspektiven für Eigentum: „Die eigenen vier Wände dürfen kein unerreichbarer Traum sein. Unser Anspruch ist klar, damit ich mir irgendwann Eigentum leisten kann, brauche ich heute schon leistbare Mieten“, so Nepp, der im Bereich Wohnen einen klaren Auftrag für einen Kurswechsel in der Stadt sieht.

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