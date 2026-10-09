„Heimatherbst“ des ORF Vorarlberg feiert Volksmusik und Mundart

Wien (OTS) -

Beim traditionellen „Heimatherbst“ des ORF Vorarlberg stehen am 17. Oktober Volksmusik, Mundart und gemeinsamer Gesang im Mittelpunkt. ORF-Landesdirektor Markus Klement, Jasmin Ölz (Kulturkoordinatorin ORF Vorarlberg) und Moderatorin Martina Köberle heißen die Gäste zwischen 10.00 und 13.00 Uhr im herbstlich dekorierten Publikumsstudio im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn willkommen. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten unter 05572/301 oder [email protected].

Präsentation Mundartlyrik und Harmonika-Liederbuch

Gleich zwei besondere Werke stehen an diesem Tag im Mittelpunkt: Adolf Vallasters postume „Freasszeadl-Lyrik“ und Lucas Oberers Notenheft „Vorarlberger Volkslieder für steirische Harmonika“.

Der kürzlich verstorbene Vorarlberger Mundartdichter Adolf Vallaster aus Mäder hat von März 2011 bis März 2017 in zehn kleinen schwarzen Notizheften seine Beobachtungen zu Politik, Wirtschaft, Kirche und Gesellschaft gesammelt. In Mundart und in Hochsprache entstanden kritische, nachdenkliche und zugleich unterhaltsame Texte. Der Band „Freasszeadl-Lyrik“ wird nun postum in der Edition V veröffentlicht. Herausgeberin Bernarda Gisinger stellt das Buch vor.

Lucas Oberer, Teil des Ensembles „BradlBergMusig“ und Lehrer für Diatonische Harmonika und Trompete an der Musikschule Dornbirn, präsentiert sein neues Notenheft „Vorarlberger Volkslieder für steirische Harmonika“. Es enthält Werke verschiedener Komponistinnen und Komponisten sowie eine vielseitige Mischung mit traditionellem, bekanntem und auch weniger bekanntem Vorarlberger Liedgut, das zum Mitsingen einlädt.

Musikalisches und kulinarisches Programm

Für die musikalische Begleitung sorgen die „Alpdudler“, das Alphornensemble „5er Alphorn Gspann“, die „Kons-Fiddler“ sowie die „Polkageister“. Zudem gibt es spannende volksmusikalische Klänge vom „Trio Hupsala“ mit Johannes Bär. Neben musikalischen und Mundart-Highlights werden auch kulinarische Spezialitäten aus der Funkhaus-Küche geboten.

Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und ist am 3., 10. und 17. November 2026 jeweils um 20.00 Uhr auf ORF Radio Vorarlberg zu hören.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Mit dem ‚Heimatherbst‘ im ORF Vorarlberg machen wir regionale Kultur sicht-, spür- und erlebbar. Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher im stimmungsvoll dekorierten ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn!“

Jasmin Ölz, Kulturkoordinatorin ORF Vorarlberg: „Beim ‚Heimatherbst‘ kann man Volksmusik vom Feinsten genießen, aber auch selbst mitsingen. Original Vorarlberger Mundart gibt es mit dem neuen Buch ‚Freasszeadl-Lyrik‘ vom kürzlich verstorbenen Vorarlberger Mundartdichter Adolf Vallaster.“