ORF-„Pressestunde“ mit Johannes Kopf, Vorstandsvorsitzender Arbeitsmarktservice (AMS)

Wien (OTS) -

Die Lage am heimischen Arbeitsmarkt bleibt angespannt und volatil – während die Arbeitslosenquote bei Männern leicht gesunken ist, ist sie bei Frauen deutlich gestiegen. Warum ist der AMS-Chef von der Notwendigkeit des Sparpakets überzeugt, welche Gruppen werden es wohl weiterhin schwer haben, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, und welche Strategien gibt es dagegen? Warum verstummt die Diskussion darüber, länger arbeiten zu müssen, nicht und wie wird der Einsatz von KI die Arbeitswelt verändern? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 11. Oktober 2026, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Jeannine Hierländer, „Die Presse“, und Klaus Webhofer, ORF.