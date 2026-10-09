Bundesliga-Topspiel LASK gegen Rapid im ORF

Wien (OTS) -

Nach der dreiwöchigen Länderspielpause geht auch der österreichische Klubfußball wieder weiter. In der Admiral Bundesliga steht das Topspiel LASK gegen Rapid auf dem Programm. Der amtierende Meister und Champions-League-Teilnehmer aus Linz empfängt den Tabellenführer aus Hütteldorf. ORF 1 überträgt das Spitzenspiel am Sonntag, dem 11. Oktober 2026, um 16.40 Uhr live. Daniel Warmuth kommentiert die Partie gemeinsam mit Roman Mählich, Rainer Pariasek und Herbert Prohaska sorgen für die Analyse.

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