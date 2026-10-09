Relevance, Trust und Simplicity prägen die Wachstumsstrategie von RTL AdAlliance

Wien (OTS) -

RTL+ wird die zentrale Streaming-Plattform im Total Video-Angebot

Der Zusammenschluss mit Sky erweitert das Premium-Video-Portfolio und bietet österreichischen Werbekunden zusätzliche hochwertige Videoumfelder

Smart Audiences, European Video Marketplace und AdManager vereinfachen den Zugang zu relevanten Zielgruppen in Österreich und ganz Europa

Mehr Plattformen, mehr Screens, mehr Daten, mehr Einkaufsmodelle: Der österreichische Videomarkt wird immer komplexer für Werbetreibende. Die Folge ist ein steigender Bedarf an einfachen Lösungen, die Reichweite, Qualität und Effizienz verbinden. RTL AdAlliance begegnet dieser Entwicklung mit drei strategischen Prioritäten: Relevance, Trust und Simplicity.

Bei der diesjährigen RTL AdAlliance Night mit dem Titel „All Ad Once“ in Wien mit mehr als 500 Gästen zeigt der internationale Vermarkter der RTL Group, wie diese drei Themen in einer integrierten Total Video-Strategie zusammenwirken. Damit wird es für Werbetreibende einfacher, ihre Zielgruppen über Ländergrenzen hinweg in hochwertigen Medienumfeldern zu erreichen.

RTL AdAlliance bündelt Premium-Videoangebote aus Österreich und weiteren europäischen Märkten, zuletzt in Spanien, und baut damit sein Total Video-Portfolio kontinuierlich aus. Mit RTL+ als zentraler Streaming-Plattform und den zusätzlichen Premium-Videoumfeldern durch den Zusammenschluss mit WOW wird das Angebot erweitert. Der European Video Marketplace (EVM) ermöglicht Werbetreibenden den Zugang zu internationaler Video-Reichweite über eine zentrale Buchungs- und Abwicklungslösung.

Smart Audiences unterstützen eine präzisere und europaweit harmonisierte Zielgruppenansprache auf Basis unterschiedlicher Datenansätze, während der AdManager by RTL AdAlliance auch die eigenständige Buchung von Videokampagnen im Self-Service ermöglicht.

Relevance: Total Video verbindet TV, Streaming und Online Video mit Präzision

Die Videonutzung verteilt sich heute über TV, Streaming, Connected TV und Online Video. Für Werbetreibende heißt das: Aufmerksamkeit findet in unterschiedlichen Umfeldern und Nutzungssituationen statt. RTL AdAlliance bündelt mit seinem Total Video-Ansatz professionelle Videoumfelder über verschiedene Kanäle und Screens und ermöglicht eine kanalübergreifende Planung und Aktivierung. Eine zentrale Rolle in der Wachstumsstrategie nimmt RTL+ mit stetig steigenden Nutzer:innen ein, das das Portfolio führender Medienmarken um ein profiliertes Streaming-Angebot ergänzt.

Trust: Nicht jede Reichweite ist gleich

Reichweite allein entscheidet nicht über den Erfolg einer Kampagne. Ebenso wichtig ist das Umfeld, in dem Werbung wahrgenommen wird. RTL AdAlliance setzt auf Trusted Media, d. h. auf Werbung in professionellen und markensicheren Medienumfeldern. Sie sorgen für ein vertrauenswürdiges Markenumfeld und können somit die Wahrnehmung von Werbung positiv beeinflussen. Mit dem Zusammenschluss von RTL und Sky wird das Streaming-Angebot weiter ausgebaut. Noch in diesem Jahr wird ein neues Bundle aus RTL+ und WOW Serien & Filme starten. Das gemeinsame Portfolio verbindet hochwertige lineare und digitale Videoangebote und eröffnet neue Möglichkeiten für integrierte Total Video-Kampagnen. Werbetreibende können so ihre Zielgruppen in Umfeldern erreichen, die für die Wahrnehmung und Wirkung ihrer Kampagnen relevant sind.

Simplicity: Europa einfacher buchbar machen

Europäische Reichweite war noch nie so groß. Die Herausforderung liegt heute darin, diese Reichweite effizient über Märkte, Medien und Technologien hinweg nutzbar zu machen. RTL AdAlliance verbindet dafür auch das starke österreichische Portfolio mit europäischer Expertise. Lokale Marktkenntnis trifft dafür auf europäische Reichweite mit dem klaren Anspruch, hochwertige Total Video-Inventar für Werbekunden einfach zugänglich zu machen.

RTL AdAlliance bündelt bereits In 14 Märkten im European Video Marketplace (EVM) hochwertiges CTV- und Online-Video-Inventar und schafft einen einfachen Zugang zu nationalen und internationalen Kampagnen. Der AdManager by RTL AdAlliance verfolgt denselben Simplizitätsgedanken mit einem Self-Service-Ansatz, der insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen den Zugang zu professionellen Video-Umfeldern erleichtert. Beide Lösungen sind Teil der europäischen Entwicklung von RTL AdAlliance und sollen perspektivisch auch den österreichischen Markt ergänzen.

Zitate

Elisabeth Frank, Managing Director Austria, RTL AdAlliance:

„Relevanz heißt für uns, Menschen dort zu erreichen, wo sie Inhalte konsumieren, über TV, Streaming und Online Video hinweg. In unserem herausragenden Total Video-Portfolio vereinen wir national relevanten Content und auch internationale Inhalte. Werbekunden können so ihre Zielgruppen in unterschiedlichen Nutzungssituationen und Premium- Videoumfeldern ansprechen.“

Claudia Ostermann-Schabata, VP & Deputy Managing Director Austria, RTL AdAlliance:

„Vertrauen entsteht nicht durch die Werbebotschaft allein. Es entsteht auch durch die Inhalte, die Qualität eines Mediums und das Umfeld, in dem Marken sichtbar werden. Professionelle Medienmarken schaffen Glaubwürdigkeit, weil sie für verlässliche Inhalte und redaktionelle Qualität stehen. Davon profitieren auch die Marken, die in diesen Umfeldern werben.“

Oliver Vesper, Deputy CEO & CDO, RTL AdAlliance:

„Das Problem ist nicht der Mangel an Daten, sondern ihre Fragmentierung. Kunden brauchen Transparenz über Reichweite, Frequenz und Wirkung und einen einfachen Prozess von der Planung bis zur Abrechnung. Der European Video Marketplace und der AdManager machen hochwertige Total Video-Inventare einfacher buchbar, zunehmend auch im Self-Service. Was bleibt: die Qualität unserer Medienpartner.“

Europäische Wirksamkeit durch Zusammenarbeit

Die Zukunft des Werbemarktes ist eng mit der Zukunft europäischer Medien verbunden. In einer Videobotschaft unterstrich Stéphane Coruble, CEO RTL AdAlliance und Präsident der European Group of Television Advertising (egta), die Bedeutung europäischer Zusammenarbeit.

„All Ad Once“: Die RTL AdAlliance Night in Wien

Entlang der Überschrift „All Ad Once“ brachte RTL AdAlliance bei der diesjährigen Night ihre Medienmarken, Partner und Branchenvertreter in der Wiener Ottakringer Brauerei zusammen. Das Portfolio von RTL AdAlliance umfasst in Österreich die Senderfamilien RTL, VOX, RTLZWEI, Sky Sport Austria, RTL Up, RTL Super, TOGGO, NITRO, ntv, DMAX, TLC, SPORT1, CANAL+ ACTION sowie die österreichischen Medienmarken R9, krone.tv und oe24.TV, ergänzt durch RTL+ und WOW plus digitale Videoangebote sowie international die Senderfamilien M6 in Frankreich und Atresmedia in Spanien mit Antena 3 und viele mehr. Auf drei Ebenen erwarteten die Gäste interaktive Erlebnisbereiche – von Tattoo-Station und Bällebad über Sport-Stationen bis hin zu Beach Bar und Foodtrucks.

Für besondere Aufmerksamkeit sorgte die exklusive „Let's Dance“-Show von RTL Deutschland: Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland, präsentierte gemeinsam mit Jorge González, Patrick Linke sowie dem Tanzpaar Renata und Valentin Lusin diesen besonderen Programmhöhepunkt. Thorsten Braun, Geschäftsführer und CEO RTLZWEI, und Arabella Kiesbauer bereicherten das Bühnenprogramm zudem mit spannenden und unterhaltsamen Einblicken.

Erste Einblicke des Abends finden Sie hier.

Gruppenbilder zur Pressemeldung

Über RTL AdAlliance

RTL AdAlliance – simplicity for advertisers and value for publishers.

Der internationale Werbevermarkter RTL AdAlliance, ein Tochterunternehmen der RTL Group, vereint Premium Content-Publisher unter einem gemeinsamen Dach mit dem Ziel, dass internationale Marken ihre europäischen Zielgruppen erreichen. Mit der Kombination aus den erfolgreichsten Broadcast-, Publishing- und Adtech-Unternehmen in Europa bietet RTL AdAlliance den Werbetreibenden Zugang zu mehr als 100 TV-Sendern, 350 Printmedien und 5.000 Premium-Websites mit über 150 Millionen täglichen TV-Zuschauern und mehr als 4 Milliarden Online-Ad-Impressions im Monat aus einer Hand - und damit eine konkurrenzlose Reichweite in und außerhalb Europas.

Weltweit garantieren 300 Vertriebsexperten, darunter auch am Standort in Wien, engagierten Support für Werbekampagnen. In Österreich umfasst das Angebot sowohl den Verkauf nationaler Kampagnen als auch die Vermarktung internationaler Kampagnen. Werbekunden erhalten Zugriff auf hochwertiges, markensicheres Inventar, das nur die aktivsten Zielgruppen erreicht. RTL AdAlliance stellt zudem aktuelle Erkenntnisse und innovative Studienergebnisse für die Medienwelt zur Verfügung. Dank des Einsatzes intelligenter und einfacher Vermarktungsstrategien, Adtech-Lösungen und speziellem Know-how im Media Sales-Segment wird Publishern eine bessere Nutzung ihres Premium-Angebots ermöglicht. RTL AdAlliance hat ihre Hauptgeschäftssitze in Luxemburg und Hamburg und ist in ganz Europa sowie Nordamerika vertreten.