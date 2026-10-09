Wasser und Salz statt klassischer Chemie: Österreichische Hygienetechnologie startet Praxistest im Burgenland

Oberwart/Wien (OTS) -

Die BioTech Aqua Solution GmbH aus Oberwart hat Ende September die erste Teststellung ihres BLUE SurfaceCleaners am Bildungscampus Pannonia installiert. Das in Österreich entwickelte System erzeugt aus Leitungswasser und Salz direkt vor Ort ein gebrauchsfertiges Reinigungs- und Desinfektionsmittel, ohne aggressive Konzentrate, gefährliche Dämpfe oder problematische Rückstände. Damit beginnt für die Technologie die Erprobung im täglichen Betrieb. Zugleich hat das Unternehmen einen Beirat eingerichtet, dessen Vorsitz der Mediziner Dr. Christopher Raggio aus den USA übernommen hat.

So funktioniert die Technologie

Der BLUE SurfaceCleaner setzt enthärtetem Leitungswasser Salz zu und leitet es über patentierte bordotierte Diamantelektroden. Durch diese Elektrolyse entsteht eine Lösung, mit der Oberflächen gereinigt und desinfiziert werden können. In Laboruntersuchungen erreichte sie je nach Krankheitserreger eine Desinfektionsleistung von bis zu 99,9999 Prozent. Das bedeutet: Von einer Million Keimen bleibt höchstens einer übrig (6-log-Reduktion).

Laut Hersteller produziert das System mehr als 150 Liter pro Stunde, genau dort, wo das Mittel gebraucht wird. Transport, Lagerung und Umgang mit herkömmlichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln lassen sich dadurch deutlich reduzieren. Die Herstellungskosten liegen nach Angaben des Unternehmens unter einem Euro pro Liter. Ab dem zweiten Jahr seien Einsparungen bei Reinigungsmitteln von bis zu 90 Prozent möglich.

Vom Labor in den Alltag

Mit der Teststellung am Bildungscampus Pannonia steht nun die Anwendung unter realen Bedingungen im Mittelpunkt. Der Campus befindet sich in Dürnbach, einem Ortsteil der Gemeinde Schachendorf im Bezirk Oberwart, und wurde gemeindeübergreifend von Schachendorf, Markt Neuhodis und Schandorf errichtet.

„Eine innovative Technologie muss nicht nur im Labor überzeugen, sondern sich auch im täglichen Einsatz bewähren. Mit der ersten Teststellung gehen wir genau diesen nächsten Schritt“, sagt Joachim Radics, Geschäftsführer der BioTech Aqua Solution GmbH. „Für uns ist das kein Schauraum, sondern die Möglichkeit, Erfahrungen aus dem laufenden Betrieb direkt in die Weiterentwicklung einfließen zu lassen. Wir wollen zeigen, dass hohe Hygienestandards und Nachhaltigkeit kein Widerspruch sind.“

Konzipiert ist die Technologie für ein breites Spektrum: von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen über Schulen und öffentliche Gebäude bis hin zu Hotellerie und Gastronomie, öffentlichen Verkehrsmitteln und der Lebensmittelbranche.

Internationaler Beirat unter Vorsitz von Dr. Christopher Raggio

Der neue Beirat soll die Geschäftsführung bei der strategischen Entwicklung, der Marktpositionierung und dem Ausbau des Produkt- und Leistungsangebots unterstützen. Er bündelt externe Expertise, Erfahrung und Netzwerke aus unterschiedlichen Bereichen.

„Mich überzeugt an dieser Technologie die Verbindung aus einem einfachen Grundprinzip und einem potenziell sehr breiten Einsatzgebiet. Wenn wir Desinfektionsmittel direkt dort erzeugen, wo sie gebraucht werden, und gleichzeitig weniger klassische Chemikalien einsetzen, ist das sowohl aus medizinischer als auch aus infrastruktureller Sicht hochinteressant“, sagt Dr. Christopher Raggio, Vorsitzender des Beirats sowie Gründer und Geschäftsführer der HAD Technology GmbH in Wien.

HAD Technology begleitet Weiterentwicklung und Industrialisierung

Mit HAD Technology hat BioTech Aqua Solution einen erfahrenen Entwicklungspartner an seiner Seite. HAD unterstützt das Unternehmen dabei, den BLUE SurfaceCleaner weiterzuentwickeln, die industrielle Fertigung auszubauen und Vertriebs- und Servicestrukturen aufzubauen.

Raggio hatte bereits bei der Präsentation der Technologie im Mai auf deren Bedeutung für eine nachhaltigere Gesundheitsinfrastruktur hingewiesen. Diese Woche machte er sich bei einem Österreich-Besuch persönlich ein Bild von den Fortschritten.



Über BioTech Aqua Solution GmbH

Die BioTech Aqua Solution GmbH mit Sitz in Oberwart entwickelt Lösungen für nachhaltige Reinigung und Desinfektion. Kernprodukt ist der BLUE SurfaceCleaner, der mittels Elektrolyse und bordotierter Diamantelektroden aus Wasser und Salz direkt vor Ort eine gebrauchsfertige Reinigungs- und Desinfektionslösung herstellt.

Über HAD Technology GmbH

Die 2025 in Wien gegründete HAD Technology GmbH entwickelt innovative Technologien mit gesellschaftlichem Mehrwert und begleitet sie von der ersten Idee bis zur Marktreife. Sie identifiziert vielversprechende Ansätze, investiert gezielt in deren Entwicklung und achtet dabei gleichermaßen auf ökologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Wirkung. Ein Schwerpunkt liegt auf neuen Lösungen für Reinigung und Desinfektion.

Über Dr. Christopher Raggio

Dr. Christopher Raggio ist amerikanischer Mediziner, Technologe und Unternehmer. Nach seinem Medizinstudium an der University of Mississippi und einer Weiterbildung in Psychiatrie richtete er seinen Schwerpunkt auf die Entwicklung und Förderung innovativer Technologien. Er ist Mitgründer der amerikanischen Initiative Biotic sowie Gründer und Geschäftsführer der HAD Technology GmbH in Wien.