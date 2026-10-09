Wien (OTS) -

Die SPARK Art Vienna hat sich in den vergangenen Jahren als wichtige Plattform für die zeitgenössische Kunstszene etabliert und wird von 18. bis 21. März 2027 erneut zum Treffpunkt internationaler Galerien, Künstler:innen, Sammler:innen, Kurator:innen und Kunstinteressierter in der Wiener MARX HALLE. Mehr als 90 Galerien aus aller Welt präsentieren im bewährten Format herausragende Positionen von nationalen und internationalen Künstler:innen. Gemeinsam mit renommierten Institutionen und Kooperationspartnern verbindet die SPARK Art Vienna Kunsterlebnis, Diskurs und Vermittlung zu einem vielseitigen und spannenden Programm.

Hochaktueller Themenschwerpunkt

Als erste Kunstmesse weltweit widmet sich die SPARK Art Vienna dem hochaktuellen Thema „Art & Health“. Im Mittelpunkt steht der potenziell positive Einfluss von Kunst und Kultur auf Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität. Studien zeigen, dass die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur unter anderem die körperliche und mentale Verfassung, das individuelle Wohlbefinden und die soziale Inklusion stärken kann. Diese vielversprechende Tatsache gewinnt in der internationalen Kunstvermittlung zunehmend an Bedeutung und soll zudem einen zusätzlichen Markt erschließen.

Neben dem Vortrags- und Rahmenprogramm wird eine kuratierte Sondersektion den Themenschwerpunkt „Art & Health“ widerspiegeln. Darüber hinaus wird die SPARK Art Vienna durch ausgewählte Vermittlungsformate wie einer Podcast-Reihe, einer Social-Media-Kampagne, redaktionellen Interviews und Live-Talks auf der Messe den Zusammenhang zwischen Kunst und Gesundheit langfristig hervorheben.

Neue Impulse für den Kunstmarkt

Mit der fünften Ausgabe entwickelt die SPARK Art Vienna 2027 ihr Konzept gezielt weiter und reagiert auf die aktuellen Entwicklungen des globalen Kunstmarkts. Auf Basis der bewährten und einzigartigen Messearchitektur der SPARK Art Vienna werden 2027 erstmals zwei unterschiedliche Standgrößen für Galerien angeboten, um den individuellen Anforderungen der Aussteller:innen entgegenzukommen. Die offene Standarchitektur ermöglicht weiterhin eine optimale Kommunikation zwischen künstlerischer Position, Galerie und Publikum.

Ein neues, zukunftsweisende Format in Kooperation mit dem Auktionshaus ARTCARE schafft bereits im Vorfeld der Messe zusätzliche Sichtbarkeit, setzt neue Marktimpulse und eröffnet ergänzende Vertriebskanäle für die Galerien: Die „SPARK Art Auction“ erweitert das Profil der Messe um ein innovatives Auktionsformat, das Präsenz, digitale Kunstvermittlung und Live-Auktion miteinander verbindet. Die Auktion mit Kunstwerken ausgestellter Künstler:innen findet am Freitagabend, den 19. März 2027, in der Wiener MARX HALLE statt.

Auch die fünfte Ausgabe der SPARK Art Vienna eröffnet die Wiener Kunstsaison im Frühjahr und wird so zum zentralen Treffpunkt für Austausch, Diskurs und Entdeckungen.