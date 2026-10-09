Österreichischer Sparkassenverband verstärkt Führungsspitze: Sebastian Rehse wird stellvertretender Generalsekretär

Wien (OTS) -

Sebastian Rehse wechselt aus der Erste Group und übernimmt mit 1. Jänner 2027 die neu geschaffene Position des stellvertretenden Generalsekretärs.

Sparkassengruppe bündelt Interessenvertretung in Österreich und Brüssel im Österreichischen Sparkassenverband.

Der Österreichische Sparkassenverband erweitert seine Führungsspitze: Sebastian Rehse, derzeit Head of Group Corporate Affairs & Stakeholder Management der Erste Group, übernimmt mit 1. Jänner 2027 die neu geschaffene Position des stellvertretenden Generalsekretärs.

Franz Portisch trägt als Generalsekretär weiterhin die Gesamtverantwortung für den Österreichischen Sparkassenverband. Gemeinsam werden Portisch und Rehse die strategische und organisatorische Weiterentwicklung des Verbandes vorantreiben und die Zusammenarbeit innerhalb der Sparkassengruppe weiter stärken.

„Die Anforderungen an unsere Mitglieder nehmen weiter zu. Deshalb stärken wir gezielt die Kompetenz und Wirkungskraft des Sparkassenverbandes. Mit Sebastian Rehse gewinnen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit langjähriger Erfahrung an der Schnittstelle von Finanzwirtschaft, Regulierung und Politik. Gemeinsam mit Franz Portisch wird er die Weiterentwicklung des Verbandes vorantreiben und unsere Mitgliedsinstitute in einem zunehmend anspruchsvollen Umfeld wirkungsvoll unterstützen“, so Stefanie Christina Huber, Präsidentin des Österreichischen Sparkassenverbandes.

Mit der personellen Neuaufstellung geht auch eine Neuordnung der Interessenvertretung der Sparkassengruppe einher. Die bisher separat organisierten nationalen Public Affairs sowie die EU-Agenden der Erste Group und der Erste Bank Oesterreich werden in den Sparkassenverband integriert. Damit wird die österreichische und Brüsseler Interessenvertretung der Sparkassengruppe künftig im Sparkassenverband gebündelt und dort verantwortet. Ziel ist es, gemeinsame Positionen gegenüber Politik, Behörden und anderen relevanten Stakeholdern angesichts eines zunehmend komplexen politischen und regulatorischen Umfelds noch koordinierter und mit einer starken gemeinsamen Stimme zu vertreten.

Vor seinen Managementfunktionen in der Erste Group war Sebastian Rehse im Kabinett des österreichischen Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft sowie als Chief Policy Advisor eines Vizepräsidenten im Europäischen Parlament tätig. Er ist Mitglied im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss in Brüssel und Vorstandsmitglied des wiiw.