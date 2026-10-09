Christopher Weiss ist neuer Geschäftsleiter der Kleinen Zeitung in Kärnten

Klagenfurt (OTS) -

Seit Mitte September verstärkt Christopher Weiss, BA, als Geschäftsleiter Kärnten das Führungsteam der Kleinen Zeitung. Gemeinsam mit Chefredakteur Wolfgang Fercher, der ebenfalls als Geschäftsleiter in Kärnten fungiert, verantwortet er die Weiterentwicklung der Kleinen Zeitung im Bundesland. Während Fercher die publizistische Verantwortung trägt, liegt der Schwerpunkt von Weiss auf der wirtschaftlichen, organisatorischen und strategischen Führung der Geschäftseinheit Kärnten. Er verantwortet zudem die kaufmännischen Bereiche Werbemarkt und Marketing und ist wie Fercher Mitglied des Management Boards der Kleinen Zeitung.

Zu seinen zentralen Aufgaben zählen die Weiterentwicklung der Markt- und Wachstumsstrategie in Kärnten, die wirtschaftliche Steuerung des Standortes sowie die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Partnerschaften. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Transformations-, Innovations- und Digitalisierungsprojekten. Als Geschäftsleiter repräsentiert Weiss die Kleine Zeitung in Kärnten gegenüber Wirtschaft, Politik, Institutionen, Kunden und Partnern.

„ Kärnten ist für die Kleine Zeitung weit mehr als ein wichtiger Markt – wir sind hier seit Jahrzehnten tief verwurzelt und wollen diese starke Position konsequent weiterentwickeln. Mit Christopher Weiss haben wir eine Führungspersönlichkeit gewonnen, die Kärnten und seine Wirtschaft hervorragend kennt, strategisches Denken mit Umsetzungskraft verbindet und über ein ausgezeichnetes Netzwerk verfügt. Gemeinsam mit Wolfgang Fercher und unserem starken Team in Kärnten wird er neue Impulse setzen und die Weiterentwicklung unseres Hauses vorantreiben “, sagt Xenia Daum, Geschäftsführerin der Kleinen Zeitung.

Auch Wolfgang Fercher, Chefredakteur und Geschäftsleiter Kärnten, freut sich auf die Zusammenarbeit: „ Die Stärke der Kleinen Zeitung in Kärnten liegt in ihrer großen Nähe zu den Menschen und Regionen. Diese publizistische Stärke und journalistische Unabhängigkeit brauchen auch eine starke wirtschaftliche Basis und den engen Austausch mit dem Land, seinen Unternehmen und Institutionen. Mit Christopher Weiss haben wir einen Partner an unserer Seite, der Kärnten hervorragend kennt und viel Erfahrung und neue Perspektiven mitbringt. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit ihm und unserem Team die Kleine Zeitung in Kärnten weiterzuentwickeln. “

Langjährige Führungserfahrung und starke Verankerung in Kärnten

Christopher Weiss studierte Medienwissenschaften an der Universität Klagenfurt und verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in Marketing, Vertrieb, Markenführung und Management. Seine berufliche Laufbahn begann er 2002 bei der BKS Bank. 2009 wechselte er zur Raiffeisen Landesbank Kärnten, wo er zunächst die Verantwortung für den Raiffeisen Club Kärnten übernahm.

Seit 2022 leitete Weiss das Kärntner Raiffeisen Marketing, ab 2023 als Geschäftsführer. Dort verantwortete er unter anderem die strategische Markenführung, Kampagnen, Kooperationen, Sponsorings und Großevents sowie die Weiterentwicklung von Marketing- und Vertriebsstrategien. Darüber hinaus war er in verschiedenen Funktionen und strategischen Projekten auf Landes- und Bundesebene tätig.

„ Die Kleine Zeitung ist eine der prägendsten Marken Kärntens und fest im Leben der Menschen und in der Region verankert. Diese Stärke gemeinsam mit Wolfgang Fercher und dem gesamten Team weiterzuentwickeln und gleichzeitig neue wirtschaftliche und digitale Perspektiven zu erschließen, ist eine spannende Aufgabe. Nach den ersten Wochen kann ich sagen: Ich freue mich sehr darauf, die Zukunft der Kleinen Zeitung in Kärnten mitzugestalten “, sagt Christopher Weiss, Geschäftsleiter Kärnten.

Mit Wolfgang Fercher und Christopher Weiss an der Spitze stärkt die Kleine Zeitung die Verantwortung direkt im Bundesland. Die enge Verzahnung von publizistischer und wirtschaftlicher Führung soll die starke regionale Position der Kleinen Zeitung sichern und zugleich neue Wachstumsfelder und Entwicklungsmöglichkeiten für den Kärntner Markt erschließen.