  • 09.10.2026, 10:15:33
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  • OTS0053

bellaflora digitalisiert etabliertes GartenFreunde-Programm

Neue App macht Kundenkarte, Punkte und Vorteile digital verfügbar

Vom Punktestand bis zum saisonalen Gartenwissen: Die neue bellaflora App entwickelt das GartenFreunde-Programm digital weiter.
Leonding/Linz (OTS) - 

Seit über 15 Jahren gibt es das GartenFreunde-Treueprogramm von bellaflora. Rund 500.000 Kund*innen nutzen das Programm heute. Nun entwickelt bellaflora das Kundenbindungsprogramm konsequent digital weiter: Seit 1. Juli 2026 steht die Kundenkarte für neue GartenFreund*innen direkt digital in der bellaflora App zur Verfügung. Bereits ausgegebene Karten bleiben weiterhin gültig. Die App bündelt Kundenkarten, Punktestand, wechselnde Vorteile und saisonales Gartenwissen an einem Ort.
Neben Punkten und Vorteilen bündelt die App saisonale Gartenimpulse sowie Hinweise zu Aktionen, Veranstaltungen und Workshops. Auf Wunsch erhalten Nutzer*innen zum Beispiel Informationen zu wichtigen Zeitpunkten im Gartenjahr und zu aktuellen Themen rund um Garten, Pflanzen, Wohnen und Deko.

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Vorschau Bild von GartenFreunde-Programm wird digital: bellaflora App wird zum digitalen Gartenbegleiter [PDF, 316.94KB]

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