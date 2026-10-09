bellaflora digitalisiert etabliertes GartenFreunde-Programm

Leonding/Linz (OTS) -

Seit über 15 Jahren gibt es das GartenFreunde-Treueprogramm von bellaflora. Rund 500.000 Kund*innen nutzen das Programm heute. Nun entwickelt bellaflora das Kundenbindungsprogramm konsequent digital weiter: Seit 1. Juli 2026 steht die Kundenkarte für neue GartenFreund*innen direkt digital in der bellaflora App zur Verfügung. Bereits ausgegebene Karten bleiben weiterhin gültig. Die App bündelt Kundenkarten, Punktestand, wechselnde Vorteile und saisonales Gartenwissen an einem Ort.

Neben Punkten und Vorteilen bündelt die App saisonale Gartenimpulse sowie Hinweise zu Aktionen, Veranstaltungen und Workshops. Auf Wunsch erhalten Nutzer*innen zum Beispiel Informationen zu wichtigen Zeitpunkten im Gartenjahr und zu aktuellen Themen rund um Garten, Pflanzen, Wohnen und Deko.