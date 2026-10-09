„Bürgeranwalt“: Keine Familienbeihilfe für an ME/CFS Erkrankten

Wien (OTS) -

Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 10. Oktober 2026, um 18.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Keine Forststraße erlaubt

Herr R. ist Landwirt und bewirtschaftet einen ca. 20 Hektar großen Wald in Obervellach in Kärnten. Seit Generationen befindet sich der Wald im Familienbesitz. Dieser Wald ist lediglich über eine Forststraße zu erreichen. 2020 wurde der Wald vom Borkenkäfer befallen, Herr R. wollte die betroffenen Bäume so rasch wie möglich schlägern und aus dem Wald bringen. Dabei hätte er vier Kurven auf seiner Forststraße verbreitern müssen, genauso wie eine bereits existierende Fläche am Ende der Straße, damit per LKW die befallenen Bäume von dort entfernt werden können. Herr R. hat sich nun an die Behörde gewandt und um Genehmigung der Verbreiterung ersucht – diese hat ihm jedoch – nach langer Wartezeit – lediglich die ersten zwei Kurven genehmigt. In der Zwischenzeit hat sich der Borkenkäfer in seinem Wald bereits massiv ausgebreitet und einen Schaden von mehreren hunderttausend Euro verursacht. Herr R. versteht das Verhalten der Behörden nicht und hat sich daher hilfesuchend an Volksanwalt Christoph Luisser gewandt.

Gewünschter Schulplatz verweigert

Die zehnjährige Anja G. wollte die Musikmittelschule in Lamprechtshausen besuchen. Das war allerdings nicht möglich, da sie in Ostermiething in Oberösterreich wohnt und die Musikmittelschule in Salzburg liegt. Die Gemeinde müsste für das Mädchen etwa 2.000 Euro im Jahr bezahlen und das wollte sie nicht. Die Familie hat sich an die Volksanwaltschaft gewandt und um Hilfe ersucht. „Bürgeranwalt“ hat den Fall in der Sendung diskutiert und nun nachgefragt, ob es Volksanwalt Christoph Luisser gelungen ist, dass Anja in die Musikmittelschule von Lamprechtshausen gehen darf.

Keine Familienbeihilfe für an ME/CFS Erkrankten

Vor sechs Jahren erkrankte Isaac an der chronischen Multisystemerkrankung ME/CFS, der heute 21-Jährige konnte die Schule nicht abschließen und keine Ausbildung beginnen. Seit seiner Volljährigkeit erhält der junge Mann keine Familienbeihilfe vom Finanzamt, denn in dem Gutachten wird ihm keine dauerhafte Erwerbsunfähigkeit diagnostiziert. Für seine alleinerziehende Mutter ist das ein finanzielles Dilemma. Das sei kein Einzelfall, so der Tiroler Patientenanwalt Birger Rudisch, diese Lücke im Sozialsystem gehöre geschlossen.