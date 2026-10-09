  • 09.10.2026, 10:00:32
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Pochtler: Ausweitung der Wiener Dienstgeberabgabe falsches Signal

Stadt Wien plant, die Befreiung von über 55jährigen und freie Dienstnehmer zu streichen – Ausweitung der Lohnnebenkosten als standortpolitischer Irrweg

Wien (OTS) - 

„Die geplante Ausweitung der oft auch als ‚U-Bahn-Steuer‘ bezeichneten Wiener Dienstgeberabgabe ist aus unserer Sicht ganz klar ein falsches Signal zum falschen Zeitpunkt“, so der Präsident der Industriellenvereinigung (IV) Wien, Christian C. Pochtler, zu Plänen der Stadtregierung, die bisherige Befreiung von dieser Abgabe für Arbeitnehmer über 55 Jahren und freie Dienstnehmer zu streichen. „Die Lohnnebenkosten sind in Österreich insgesamt, genauso wie die gesamte Abgaben- und Steuerlast, massiv zu hoch. Hier bräuchte es dringend Entlastungen und sicher keine weiteren Belastungen. Das ist ein standortpolitischer Irrweg!“, so Pochtler deutlich. Die Ausweitung der Abgabe auf ältere Arbeitnehmer sei zudem auch insofern unverständlich, als es eigentlich immer das erklärte Ziel war, die Arbeitsbeteiligung Älterer bewusst attraktiver zu machen, dieses Vorhaben werde von diesem Plan Wiens aber konterkariert.

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