  • 09.10.2026, 09:49:02
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Met Opera, Mayor Mamdani und eine App aus Österreich: 100.000 Downloads in zehn Tagen

„Opera for All“: Wie die Met mit Technologie des Wiener Unternehmens easy-connect eine beispiellose Initiative für neues Publikum startet

Wien/New York (OTS) - 

Die Met Opera App, entwickelt auf Basis der Technologie des Wiener Unternehmens easy-connect, ist der exklusive digitale Kanal von „Opera for All“. Die Metropolitan Opera und New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani haben die Initiative am 24. September angekündigt. In der Saison 2026/27 gibt die Met jeden Monat 10.000 Karten an New Yorker:innen frei, die seit 2019 kein Met-Ticket gekauft haben. Das sind rund zehn Prozent aller Tickets der Saison.

Alles läuft in der App: Ausweis hochladen, zur Lotterie anmelden, per Push-Nachricht vom Gewinn erfahren und das Ticket direkt aufs Handy bekommen. Jede:r Teilnehmer:in wird dabei zu einem Kontakt, den die Met wieder ansprechen kann. Nach zehn Tagen gibt es mehr als 100.000 neue App-Downloads; 89% der Registrierung sind New-to-File.

Das Modell lässt sich auf viele Kulturbetriebe übertragen. Auch im deutschsprachigen Raum gibt es solche Ansätze, etwa am Opernhaus Zürich: Dort laufen eine Ticket-Lotterie und die digitale Prüfung der KulturLegi für Menschen mit geringem Einkommen direkt in der App.

„Drei von vier Erstbesucher:innen kommen nie wieder. Mit einer eigenen App können Häuser das ändern: Menschen zum ersten Mal hereinholen, sie persönlich ansprechen und daraus Stammpublikum entwickeln. Was in New York funktioniert, funktioniert genauso in Wien, Zürich oder Berlin“, sagt Wolfgang Graf, Co-Founder & CEO von easy-connect.

Über easy-connect
easy-connect entwickelt White Label Apps für Kunst & Kultur, die direkt an Ticketing-, CMS- und CRM-Systeme angebunden sind. Mehr als 100 Kulturinstitutionen weltweit arbeiten mit easy-connect, darunter die Metropolitan Opera, die Wiener Staatsoper und die Salzburger Festspiele. easy-connect ist eine Marke der Ticket Gretchen GmbH mit Sitz in Wien. www.easy-connect.io

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easy-connect / Ticket Gretchen GmbH
Head of Business Development & Marketing
Mag. Sophie Garzon-Lapierre
Telefon: +43 1 361 30 30
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.easy-connect.io

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