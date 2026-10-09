Met Opera, Mayor Mamdani und eine App aus Österreich: 100.000 Downloads in zehn Tagen

Wien/New York (OTS) -

Die Met Opera App, entwickelt auf Basis der Technologie des Wiener Unternehmens easy-connect, ist der exklusive digitale Kanal von „Opera for All“. Die Metropolitan Opera und New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani haben die Initiative am 24. September angekündigt. In der Saison 2026/27 gibt die Met jeden Monat 10.000 Karten an New Yorker:innen frei, die seit 2019 kein Met-Ticket gekauft haben. Das sind rund zehn Prozent aller Tickets der Saison.

Alles läuft in der App: Ausweis hochladen, zur Lotterie anmelden, per Push-Nachricht vom Gewinn erfahren und das Ticket direkt aufs Handy bekommen. Jede:r Teilnehmer:in wird dabei zu einem Kontakt, den die Met wieder ansprechen kann. Nach zehn Tagen gibt es mehr als 100.000 neue App-Downloads; 89% der Registrierung sind New-to-File.

Das Modell lässt sich auf viele Kulturbetriebe übertragen. Auch im deutschsprachigen Raum gibt es solche Ansätze, etwa am Opernhaus Zürich: Dort laufen eine Ticket-Lotterie und die digitale Prüfung der KulturLegi für Menschen mit geringem Einkommen direkt in der App.

„Drei von vier Erstbesucher:innen kommen nie wieder. Mit einer eigenen App können Häuser das ändern: Menschen zum ersten Mal hereinholen, sie persönlich ansprechen und daraus Stammpublikum entwickeln. Was in New York funktioniert, funktioniert genauso in Wien, Zürich oder Berlin“, sagt Wolfgang Graf, Co-Founder & CEO von easy-connect.

Über easy-connect

easy-connect entwickelt White Label Apps für Kunst & Kultur, die direkt an Ticketing-, CMS- und CRM-Systeme angebunden sind. Mehr als 100 Kulturinstitutionen weltweit arbeiten mit easy-connect, darunter die Metropolitan Opera, die Wiener Staatsoper und die Salzburger Festspiele. easy-connect ist eine Marke der Ticket Gretchen GmbH mit Sitz in Wien. www.easy-connect.io