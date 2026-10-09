„AI Agenda Austria“: FORWIT legt strategische Impulse für Gesellschaft, Wirtschaft und Staat vor

Wien (OTS) -

Die Arbeitsgruppe Künstliche Intelligenz des Rates für Forschung, Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung (FORWIT) hat in einem Policy Brief strategische Impulse für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz veröffentlicht. Das Papier „AI Agenda Austria – Impulse für Gesellschaft, Wirtschaft und Staat“– verfasst von Horst Bischof, Thomas Henzinger, Georg Kopetz, Andreas Kugi, Helga Nowotny und Johanna Pirker – versteht sich auch als Input für die von der Bundesregierung geplante neue KI-Strategie.

„ Die technologischen und wirtschaftlichen Führungspositionen der nächsten Jahrzehnte werden gerade verteilt. Wir müssen rasch die Frage beantworten, welche Position Österreich in diesem Wettlauf anstreben soll und wie wir unsere – und auch die europäische – Souveränität langfristig sichern können “, so Johanna Pirker, Leiterin der Arbeitsgruppe. Der durch Künstliche Intelligenz ausgelöste globale gesellschaftliche wie wirtschaftliche Wandel – und die Geschwindigkeit, mit der er sich vollzieht – wird aus Sicht der Arbeitsgruppe noch immer unterschätzt. „ Wir bestärken daher die Bundesregierung darin, mit größerer Entschlossenheit und höherer Geschwindigkeit eine aktive, visionäre Rolle bei der Gestaltung dieser Transformation einzunehmen. “

Neue KI-Strategie ist positives, wichtiges Signal

Der Policy Brief kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Bundesregierung auf die Erarbeitung einer neuen KI-Strategie verständigt hat, die die aktuelle Strategie aus dem Jahr 2021 ablösen soll. „ Gemeinsam mit dem KI-Beirat haben wir bereits 2024 empfohlen, die bisherige KI-Strategie angesichts der zunehmend schnelleren Entwicklungen zu überarbeiten. Wir sehen es als positives und wichtiges Signal, dass die Bundesregierung diese Empfehlung nun aufgreift und eine anpassungs- und zukunftsfähige Strategie entwickeln will, die der Dynamik und Bedeutung von KI gerecht wird “, erläutert der Vorsitzende des Rates Thomas Henzinger.

Auch die Verankerung von Künstlicher Intelligenz als Schlüsseltechnologie in der Industriestrategie Österreichs, die Integration von KI im Unterricht und das KI-Konklave der Regierung erachtet die Arbeitsgruppe als Schritte in die richtige Richtung.

Henzinger: „Chance für Österreich richtig nutzen“

Inhaltlich skizziert der Policy Brief drei zentrale Impulse, die die Bandbreite der Maßnahmen und Zielsetzung zeigen: eine KI-mündige Gesellschaft durch KI-Kompetenz in allen Bildungsstufen, eine dank KI produktive, technologisch starke und souveräne europäische Wirtschaft – etwa durch die Ansiedlung von Forschungs- und Entwicklungsabteilungen globaler KI-Unternehmen – und eine KI-getriebene Erneuerung der öffentlichen Verwaltung, um sie zu einem beispielgebenden Vorreiter zu transformieren. Österreich sollte sich zudem international als „Trusted AI Jurisdiction“ positionieren, also als Standort, der über einen ausgereiften, verbindlichen Regulierungsrahmen und Zertifizierungsapparat verfügt, der sicherstellt, dass Systeme der Künstlichen Intelligenz auf rechtmäßige, ethische und technisch robuste Weise entwickelt und eingesetzt werden.

„ Entscheidend wird letztlich nicht allein die Qualität der Strategie sein, sondern die Fähigkeit, sie rasch in Forschung, Innovation, wirtschaftliche Wertschöpfung und gesellschaftlichen Nutzen zu übersetzen. Noch haben wir die Chance, Österreich als KI-literates und -affines Land im internationalen Wettlauf zu positionieren – nutzen wir sie richtig und rasch “, appelliert Henzinger.

Der Policy Brief „AI Agenda Austria: Impulse für Gesellschaft, Wirtschaft und Staat“ steht auf der Website des FORWIT zum Download zur Verfügung.