„Spielen, aber sicher!“: Praxisseminar vermittelte Wissen rund um sichere Spielplätze

St. Pölten (OTS) -

Die Familienland Niederösterreich GmbH lud Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, Mitarbeitende von Pflichtschulen und weitere Interessierte am 7. Oktober zum Praxisseminar „Spielen, aber sicher!“ in Böheimkirchen ein. Im Mittelpunkt standen die sichere Gestaltung, regelmäßige Kontrolle und fachgerechte Pflege von Spielplätzen und Schulfreiräumen.

„Die Kombination aus fachlichen Grundlagen und praktischer Funktionskontrolle direkt am Spielplatz ermöglichte den Teilnehmenden, wertvolles Wissen für ihre tägliche Arbeit mitzunehmen. Denn sichere Spielplätze schaffen die Grundlage dafür, dass Kinder ihre Freiräume unbeschwert entdecken, spielen und sich bewegen können“, führt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister aus.

Die Veranstaltung vermittelte den 40 Teilnehmenden sowohl theoretische Grundlagen als auch praxisnahe Einblicke in die Sicherheit und Gestaltung von Spielplätzen und Schulfreiräumen. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf den Europäischen Normen EN 1176 und EN 1177, welche die wesentlichen Anforderungen für die Planung, Kontrolle und Wartung von Spielplätzen und Spielgeräten festlegen. Bei einer gemeinsamen Begehung eines Spielplatzes in Böheimkirchen erhielten die Teilnehmenden konkrete Einblicke, worauf bei einer ordnungsgemäßen Sicht- und Funktionskontrolle zu achten ist. Anhand praktischer Beispiele wurde gezeigt, wie mögliche Gefahrenstellen erkannt und Spielgeräte fachgerecht überprüft werden können. Auch die Gestaltung von Spielräumen kam nicht zu kurz. Ergänzend wurden wichtige Aspekte der Bepflanzung von Spielplätzen und Schulfreiräumen thematisiert – insbesondere im Hinblick auf Sicherheit, Pflege und gestalterische Wirkung.

Organisiert wurde das Praxisseminar von der Familienland Niederösterreich GmbH, die inhaltliche Gestaltung erfolgte in Zusammenarbeit mit TÜV AUSTRIA. „Spielplätze sind wichtige Orte für Bewegung, Begegnung und kindliche Entwicklung. Damit Kinder dort sicher spielen können, braucht es eine durchdachte Planung, regelmäßige Kontrollen und eine fachgerechte Wartung. Genau hier setzte das Praxisseminar ‚Spielen, aber sicher!‘ an, das sich an diejenigen richtete, die für die regelmäßige Kontrolle und Pflege von Spielplätzen oder Schulfreiräumen verantwortlich sind“, sind Geschäftsführerin der Familienland Niederösterreich GmbH Barbara Trettler und Leiterin der Familienland *Spielräume Martina Stobl überzeugt.

Weitere Informationen: Karin Feldhofer, Telefon: 02742/9005-13484, E-Mail: [email protected] oder Sophie Moser, Telefon: 02742/9005-13474, E-Mail: [email protected]