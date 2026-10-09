Herbstgefahr für Igel: Pools werden zur tödlichen Falle

Wien/Vösendorf (OTS) -

Im Herbst werden Swimmingpools seltener genutzt und kontrolliert. Für Igel und andere Kleintiere können sie dadurch zur tödlichen Falle werden. Gleichzeitig suchen Igel noch nach Nahrung und geeigneten Plätzen für den Winterschlaf. Tierschutz Austria appelliert daher, jetzt Gefahrenquellen zu sichern und wichtige Rückzugsorte im Garten zu erhalten.

„Ein Pool ohne Ausstiegshilfe wird rasch zur tödlichen Falle. Eine einfache Rampe oder eine Abdeckung kann Igelleben retten“ , so Martin Aschauer, Sprecher Tierschutz Austria.

Pool wird zur Falle

Igel können problemlos in einen Pool gelangen, an glatten Beckenwänden aber nicht mehr herauskommen. Erschöpfung und Kälte werden schnell lebensbedrohlich. Auch offene Schächte, Kellertreppen oder Regentonnen können für Kleintiere gefährlich werden und sollten gesichert werden.

Weniger aufräumen hilft

Im Herbst suchen Igel Nahrung und einen geschützten Platz für den Winterschlaf. Laub, Reisig und Hecken bieten dafür wichtige Rückzugsorte. Bereits genutzte Quartiere sollten nicht gestört werden.

Der tierfreundliche Herbst-Check

Pool sichern: Ausstiegshilfe anbringen oder abdecken.

Ausstiegshilfe anbringen oder abdecken. Laub und Reisig liegen lassen: Sie bieten wichtige Rückzugsorte.

Sie bieten wichtige Rückzugsorte. Igelquartiere in Ruhe lassen: Verstecke nicht stören oder umsetzen.

Verstecke nicht stören oder umsetzen. Zäune durchlässig machen: Kleine Öffnungen ermöglichen den Gartenwechsel.

Kleine Öffnungen ermöglichen den Gartenwechsel. Gefahrenstellen sichern: Schächte, Kellertreppen und Regentonnen absichern.

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Mehr Tipps: Garten winterfit machen: So helfen wir Igeln und anderen Wildtieren - Tierschutz Austria - Die Stimme der Tiere. Seit 1846.



Fotos (honorarfrei)

Garten Fotos von Tierschutz Austria/Wiener Tierschutzverein