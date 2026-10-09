lixtec gewinnt SME EnterPRIZE 2026 für nachhaltige Produkte und Dienstleistungen

Wien (OTS) -

lixtec (Steiermark) entwickelt intelligente Sensorlösungen für eine bedarfsgerechte Außenbeleuchtung.

Kern Tec (Niederösterreich) verwandelt Steinobstkerne in hochwertige Lebensmittel und Non-Food-Produkte.

GREENJET (Wien) reduziert mit patentierten Wasserspardüsen den Wasser- und Energieverbrauch in Gebäuden.

Die lixtec GmbH aus Graz ist die Gewinnerin des SME EnterPRIZE 2026 in der Kategorie „Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen“. Das Unternehmen entwickelt intelligente Radarsensoren für die bedarfsgerechte Steuerung von Außenbeleuchtung. Die Technologie erkennt Verkehrsteilnehmer_innen in Echtzeit und passt die Lichtintensität entsprechend an. Dadurch kann der Energieverbrauch von Beleuchtungsanlagen reduziert und zugleich die Lichtverschmutzung verringert werden. Weltweit werden bereits rund 45.000 Leuchten mit den Sensorsystemen gesteuert.

„Nachhaltige Innovation entsteht auch dort, wo bestehende Systeme intelligenter genutzt werden. lixtec zeigt, wie digitale Technologien dazu beitragen können, Ressourcen effizienter einzusetzen und gleichzeitig gesellschaftlichen Nutzen zu stiften“, erklärt Gregor Pilgram, CEO der Generali Österreich. „Als Generali begleiten wir Menschen und Unternehmen auf dem Weg zu verantwortungsbewussten Entscheidungen. Deshalb freut es uns besonders, KMU auszuzeichnen, die mit ihren Lösungen aus Sicht der Jury konkrete Impulse für diese Entwicklung setzen.“

Günther Spath, Geschäftsführer der lixtec GmbH, sagt: „Nachhaltigkeit beginnt für uns bei bereits bestehender Infrastruktur. Unser Ziel ist es, Städte und Gemeinden dabei zu unterstützen, Energie effizienter einzusetzen und gleichzeitig lebenswerte öffentliche Räume zu schaffen.“

Platz 2: Kern Tec GmbH

Kern Tec aus Herzogenburg verfolgt einen kreislaufwirtschaftlichen Ansatz in der Lebensmittelproduktion. Das Unternehmen nutzt Steinobstkerne, die bislang häufig ungenutzt blieben, als Rohstoff für pflanzliche Lebensmittel, Öle und weitere Produkte. Seit der Gründung wurden laut Unternehmensangaben mehr als 4.000 Tonnen Steinobstkerne verarbeitet. Dadurch entstehen neue Wertschöpfungsmöglichkeiten entlang regionaler Lieferketten und Alternativen zu importierten Rohstoffen.

Platz drei: GREENJET GmbH

GREENJET aus Wien entwickelt und vertreibt patentierte Wasserspardüsen für Hotels, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Privathaushalte. Die Produkte werden auf bestehende Infrastruktur aufgesetzt und sollen dazu beitragen, Wasser- und Energieverbrauch deutlich zu reduzieren. Sowohl die Entwicklung als auch die Produktion der Wasserspardüsen erfolgen in Österreich. .

Der SME EnterPRIZE

Der SME EnterPRIZE ist eine Initiative der Generali Group, die seit 2021 kleine und mittlere Unternehmen in Europa auszeichnet, die im Rahmen eines Bewerbungsprozesses nachhaltigkeitsbezogene Lösungen in ihrem Geschäftsmodell präsentieren. In Österreich wird der Preis in den Kategorien Nachhaltiges Geschäftsmodell, Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen sowie Nachhaltige Start-ups vergeben. Zusätzlich wird ein Sonderpreis für nachhaltige Familienunternehmen verliehen. Die Gewinner_innen der Hauptkategorien erhalten ein Preisgeld von jeweils 10.000 Euro sowie Zugang zur Climate Academy des Start-ups Glacier. Darüber hinaus haben die Erstplatzierten die Möglichkeit, Österreich beim internationalen SME EnterPRIZE Event in Brüssel zu vertreten.

GENERALI ÖSTERREICH

Die Generali Österreich zählt mit 3,3 Milliarden Euro Prämieneinnahmen und 4.500 Mitarbeiter_innen zu den führenden Versicherungsunternehmen in Österreich. Sie betreut knapp 2 Millionen Kund_innen und ist in wesentlichen Bereichen des Retailgeschäftes unter den führenden Unternehmen. Die Generali Österreich ist Teil der Generali Group, eine der größten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit, mit einem Prämienaufkommen von insgesamt 98,1 Milliarden Euro sowie einem verwalteten Vermögen von 900 Milliarden Euro im Jahr 2025. Mit rund 88.000 Mitarbeiter_innen, die 75 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt das 1831 gegründete Unternehmen eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Amerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein. Dies wird durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht. Die Generali Group hat die Nachhaltigkeit in ihre strategischen Entscheidungen integriert, um für Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag für eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft zu leisten.