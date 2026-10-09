FW-Fürtbauer: Bei den Mitarbeitern wird gespart, für Berater liegen 16 Millionen bereit.

Linz/Wien (OTS) -

Während WKÖ-Präsidentin Martha Schultz Personalabbau ankündigt und jede Ausgabe auf ihren Nutzen für die Mitglieder prüfen will, hat die Wirtschaftskammer Österreich am 23. Dezember 2025, einen Tag vor dem Heiligen Abend, eine Rahmenvereinbarung für Managementberatung mit KPMG Advisory abgeschlossen. Der Auftragswert beträgt 16 Millionen Euro. Abgedeckt sind Strategieberatung, Organisationsberatung, Coaching, Management auf Zeit und Change Management.

„Ich habe im August gesagt: Martha Schultz muss beweisen, dass ihre Reform mehr ist als eine PR-Übung. Jetzt wissen wir, was sie dafür bereitgestellt hat: 16 Millionen Euro für Berater! Bei den eigenen Leuten wird gespart, bei den Beratern nicht“, so NAbg. Michael Fürtbauer, Landesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft OÖ.

Besonders auffällig ist für Fürtbauer der Kontrast zur Wiener Kammer: „Nach den Enthüllungen über Millionen für Agenturen kündigt die neue Wiener Präsidentin an, Leistungen wieder vorrangig intern abzuwickeln. Die Bundeskammer geht den umgekehrten Weg und legt 16 Millionen Euro für externe Berater bereit. Die Mitglieder haben ein Recht zu erfahren, was die Reform bisher gekostet hat und was sie ihnen tatsächlich bringt.“

Die Freiheitliche Wirtschaft fordert daher die Offenlegung aller Abrufe aus dem Beraterrahmen: wer wie viel wofür bekommen hat. „Eine Kammer, die um ihre Mitglieder werben müsste, würde sich so einen Beratervertrag zweimal überlegen. Solange die Beiträge per Gesetz fließen, fehlt dieser Druck. Deshalb muss die Pflichtmitgliedschaft fallen!“ Fürtbauer abschließend.