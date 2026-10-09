Zehetner/Kocher: Die „35 under 35“ des Brigitte-Bierlein-Frauenpreises 2026 stehen fest

Wien (OTS) -

Sie gründen Unternehmen, forschen an neuen Technologien, übernehmen Führungsverantwortung und entwickeln Lösungen für wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen: Die „35 under 35“ des Brigitte-Bierlein-Frauenpreises 2026 stehen fest.

Rund 100 Bewerbungen aus ganz Österreich sind für die diesjährige Auszeichnung eingelangt. Daraus wurden 35 Persönlichkeiten ausgewählt, die mit Unternehmergeist, Innovationskraft, wissenschaftlicher Exzellenz und gesellschaftlichem Engagement zeigen, wie viel Potenzial in der jungen Generation steckt.

Aus dem Kreis der Nominierten wählt eine unabhängige Jury in drei Kategorien jeweils eine Preisträgerin aus. Wer den Brigitte-Bierlein-Frauenpreis 2026 erhält, wird bei der feierlichen Preisverleihung am 7. Dezember 2026 bekannt gegeben.

Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus: „Die 35 under 35 zeigen, wie viel Innovationskraft, Unternehmergeist und Gestaltungswillen in jungen Frauen in Österreich steckt. Sie gründen Unternehmen, forschen an neuen Technologien, übernehmen Führungsverantwortung und bringen Ideen voran, die wirtschaftlich und gesellschaftlich etwas bewegen. Genau diese Leistungen wollen wir sichtbar machen. Denn ein starker Wirtschafts- und Innovationsstandort braucht die besten Köpfe und die besten Ideen. Mit dem Brigitte-Bierlein-Frauenpreis holen wir Frauen vor den Vorhang, die heute schon zeigen, wie die Wirtschaft von morgen aussehen kann.“

OeNB-Gouverneur Martin Kocher: „Die ‚35 under 35‘ zeigen, welche Leistungsfähigkeit junge Frauen in Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft einbringen. Es bleibt weiterhin wesentlich, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Leistung und gute Ideen unabhängig vom Geschlecht fördern und gleiche Chancen ermöglichen. Der Brigitte-Bierlein-Frauenpreis leistet dazu einen wichtigen Beitrag, indem er erfolgreiche Frauen sichtbar macht und damit auch Vorbilder schafft. Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit hängen maßgeblich davon ab, dass vorhandene Talente ihre Potenziale entfalten und ihre Ideen umsetzen können.“

Der Brigitte-Bierlein-Frauenpreis ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus und der Oesterreichischen Nationalbank. Die Auszeichnungen werden 2026 in drei Kategorien vergeben:

Entrepreneurship, Führungskräfte & Nachfolge

Forschung, Innovation & Transfer

Ehrenpreis Maria Rauch-Kallat: Gesellschaftlicher Impact & Role Model

Die „35 under 35“ 2026

Die Nominierten kommen aus unterschiedlichen Branchen, Forschungsfeldern und gesellschaftlichen Bereichen. Sie stehen für Gründungsgeist und Führungsverantwortung ebenso wie für technologische Innovation, Wissenschaft, Wissenstransfer und gesellschaftliches Engagement.

Was sie verbindet: Sie übernehmen Verantwortung, gehen neue Wege und gestalten Zukunft.

Esma Atak – Bauingenieurin, Gründerin FEMCON Club

Rosa Bergmann – Gründerin & Geschäftsführerin, Hobby Lobby

Dora Bertrandt – Gründerin, Paragraphinnen

Isabella Deutsch – Applied Machine Learning Researcher, Danu Insights Limited

Ann-Kathrin Dobretsberger – Geschäftsführung, AKC Elektrotechnik GmbH

Manuela Erber-Telemaque – Geschäftsführung, Zukunft für Tshumbe

Andrea Gman – Gründerin & Geschäftsführerin, Stabil im Kopf

Tamara Natascha Grünzweil – CEO und Eigentümerin, beyond global Austria GmbH

Sophia Hannes – Communications Manager, XISTA

Tamara Höfer – Geschäftsführerin, Verein Richtungswechsel

Julia Gudrun Anna Irschik – Head Pharma, SANDOZ Österreich commercial operations GmbH

Sara Kapeller – CEO, TWISTER GmbH

Klara Klein-Eberl – Senior Scientist, YGION Biomedical

Ulrike Köstinger – CEO, Arts Consolidated OPERABASE

Theresa Kohl – Gründerin und Geschäftsführerin, Dilt Analytics FlexCo

Ramona Kühllechner – Unabhängige Wissenschaftlerin & Autorin

Katharina Liebert – Geschäftsführerin, Liebert Elektrotechnik GmbH

Christina Liess – Geschäftsführerin, LOCI Design KG

Paula Mayer-Heinisch – Gründerin, Aicus Shoes

Elisabeth Mertl – Projektleiterin, Österreichisches Forschungsinstitut für Chemie und Technik

Leonie Philipp – Gründerin, Liebe mit Handicap

Johanna Marie Reinedahl – Gründerin und Geschäftsführerin, WeGait FlexCo

Klara Ritter – Geschäftsführerin, RSI Square GmbH

Antiona Riva-Frizberg – Geschäftsführerin, Lumetry Diagnostics GmbH

Giulia Scampone – Projektleiterin und Research Engineer, LKR-AIT

Birgit Schlager – Mitgründerin und Geschäftsführerin, PulpStack GmbH

Valerie-Sophie Schönberg – Inhaberin & Executive Director, Schönberg Consulting & Circular Economy Forum Austria

Karina Schunker – Geschäftsführerin, EHL

Helena Sorger – Gruppenleiterin, Medizinische Universität Wien

Venessa Standerini – Scientist, AIT

Sarah Isabella Stadlmayr – Postdoctoral Researcher, Karolinska Institutet

Elena Stelzig – Founder & Managing Partner, CIRCULAR COCREATION

Andreas Vogel – Head of Research, Loop Lab Bio GmbH

Julia Vögele – Dissertantin, MCI | Die Unternehmerische Hochschule

Lisa Sophie Zechmeister – Leitung Community Engagement, UIV Urban Innovation Vienna

Sichtbarkeit schafft Chancen

Mit dem Brigitte-Bierlein-Frauenpreis wollen BMWET und OeNB Leistungen sichtbar machen, die sonst zu oft unter dem Radar bleiben. Gleichzeitig soll die Initiative Netzwerke stärken und Frauen als Gründerinnen, Forscherinnen, Führungskräfte und gesellschaftliche Impulsgeberinnen stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken.

Denn Vorbilder wirken. Sie zeigen, welche Wege möglich sind, schaffen Orientierung und machen anderen Mut, selbst Verantwortung zu übernehmen.

Die drei Preisträgerinnen des Brigitte-Bierlein-Frauenpreises 2026 werden am 7. Dezember 2026 im Rahmen der feierlichen Preisverleihung bekannt gegeben.