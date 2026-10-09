  • 09.10.2026, 09:00:38
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Zehetner/Kocher: Die „35 under 35“ des Brigitte-Bierlein-Frauenpreises 2026 stehen fest

Rund 100 Bewerbungen aus Österreich – BMWET und OeNB holen junge Frauen aus Wirtschaft, Forschung und Innovation vor den Vorhang – Auszeichnung der Preisträgerinnen am 7. Dezember

Wien (OTS) - 

Sie gründen Unternehmen, forschen an neuen Technologien, übernehmen Führungsverantwortung und entwickeln Lösungen für wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen: Die „35 under 35“ des Brigitte-Bierlein-Frauenpreises 2026 stehen fest.

Rund 100 Bewerbungen aus ganz Österreich sind für die diesjährige Auszeichnung eingelangt. Daraus wurden 35 Persönlichkeiten ausgewählt, die mit Unternehmergeist, Innovationskraft, wissenschaftlicher Exzellenz und gesellschaftlichem Engagement zeigen, wie viel Potenzial in der jungen Generation steckt.

Aus dem Kreis der Nominierten wählt eine unabhängige Jury in drei Kategorien jeweils eine Preisträgerin aus. Wer den Brigitte-Bierlein-Frauenpreis 2026 erhält, wird bei der feierlichen Preisverleihung am 7. Dezember 2026 bekannt gegeben.

Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus: „Die 35 under 35 zeigen, wie viel Innovationskraft, Unternehmergeist und Gestaltungswillen in jungen Frauen in Österreich steckt. Sie gründen Unternehmen, forschen an neuen Technologien, übernehmen Führungsverantwortung und bringen Ideen voran, die wirtschaftlich und gesellschaftlich etwas bewegen. Genau diese Leistungen wollen wir sichtbar machen. Denn ein starker Wirtschafts- und Innovationsstandort braucht die besten Köpfe und die besten Ideen. Mit dem Brigitte-Bierlein-Frauenpreis holen wir Frauen vor den Vorhang, die heute schon zeigen, wie die Wirtschaft von morgen aussehen kann.“

OeNB-Gouverneur Martin Kocher: „Die ‚35 under 35‘ zeigen, welche Leistungsfähigkeit junge Frauen in Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft einbringen. Es bleibt weiterhin wesentlich, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Leistung und gute Ideen unabhängig vom Geschlecht fördern und gleiche Chancen ermöglichen. Der Brigitte-Bierlein-Frauenpreis leistet dazu einen wichtigen Beitrag, indem er erfolgreiche Frauen sichtbar macht und damit auch Vorbilder schafft. Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit hängen maßgeblich davon ab, dass vorhandene Talente ihre Potenziale entfalten und ihre Ideen umsetzen können.“

Der Brigitte-Bierlein-Frauenpreis ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus und der Oesterreichischen Nationalbank. Die Auszeichnungen werden 2026 in drei Kategorien vergeben:

  • Entrepreneurship, Führungskräfte & Nachfolge

  • Forschung, Innovation & Transfer

  • Ehrenpreis Maria Rauch-Kallat: Gesellschaftlicher Impact & Role Model

Die „35 under 35“ 2026

Die Nominierten kommen aus unterschiedlichen Branchen, Forschungsfeldern und gesellschaftlichen Bereichen. Sie stehen für Gründungsgeist und Führungsverantwortung ebenso wie für technologische Innovation, Wissenschaft, Wissenstransfer und gesellschaftliches Engagement.

Was sie verbindet: Sie übernehmen Verantwortung, gehen neue Wege und gestalten Zukunft.

  • Esma Atak – Bauingenieurin, Gründerin FEMCON Club

  • Rosa Bergmann – Gründerin & Geschäftsführerin, Hobby Lobby

  • Dora Bertrandt – Gründerin, Paragraphinnen

  • Isabella Deutsch – Applied Machine Learning Researcher, Danu Insights Limited

  • Ann-Kathrin Dobretsberger – Geschäftsführung, AKC Elektrotechnik GmbH

  • Manuela Erber-Telemaque – Geschäftsführung, Zukunft für Tshumbe

  • Andrea Gman – Gründerin & Geschäftsführerin, Stabil im Kopf

  • Tamara Natascha Grünzweil – CEO und Eigentümerin, beyond global Austria GmbH

  • Sophia Hannes – Communications Manager, XISTA

  • Tamara Höfer – Geschäftsführerin, Verein Richtungswechsel

  • Julia Gudrun Anna Irschik – Head Pharma, SANDOZ Österreich commercial operations GmbH

  • Sara Kapeller – CEO, TWISTER GmbH

  • Klara Klein-Eberl – Senior Scientist, YGION Biomedical

  • Ulrike Köstinger – CEO, Arts Consolidated OPERABASE

  • Theresa Kohl – Gründerin und Geschäftsführerin, Dilt Analytics FlexCo

  • Ramona Kühllechner – Unabhängige Wissenschaftlerin & Autorin

  • Katharina Liebert – Geschäftsführerin, Liebert Elektrotechnik GmbH

  • Christina Liess – Geschäftsführerin, LOCI Design KG

  • Paula Mayer-Heinisch – Gründerin, Aicus Shoes

  • Elisabeth Mertl – Projektleiterin, Österreichisches Forschungsinstitut für Chemie und Technik

  • Leonie Philipp – Gründerin, Liebe mit Handicap

  • Johanna Marie Reinedahl – Gründerin und Geschäftsführerin, WeGait FlexCo

  • Klara Ritter – Geschäftsführerin, RSI Square GmbH

  • Antiona Riva-Frizberg – Geschäftsführerin, Lumetry Diagnostics GmbH

  • Giulia Scampone – Projektleiterin und Research Engineer, LKR-AIT

  • Birgit Schlager – Mitgründerin und Geschäftsführerin, PulpStack GmbH

  • Valerie-Sophie Schönberg – Inhaberin & Executive Director, Schönberg Consulting & Circular Economy Forum Austria

  • Karina Schunker – Geschäftsführerin, EHL

  • Helena Sorger – Gruppenleiterin, Medizinische Universität Wien

  • Venessa Standerini – Scientist, AIT

  • Sarah Isabella Stadlmayr – Postdoctoral Researcher, Karolinska Institutet

  • Elena Stelzig – Founder & Managing Partner, CIRCULAR COCREATION

  • Andreas Vogel – Head of Research, Loop Lab Bio GmbH

  • Julia Vögele – Dissertantin, MCI | Die Unternehmerische Hochschule

  • Lisa Sophie Zechmeister – Leitung Community Engagement, UIV Urban Innovation Vienna

Sichtbarkeit schafft Chancen

Mit dem Brigitte-Bierlein-Frauenpreis wollen BMWET und OeNB Leistungen sichtbar machen, die sonst zu oft unter dem Radar bleiben. Gleichzeitig soll die Initiative Netzwerke stärken und Frauen als Gründerinnen, Forscherinnen, Führungskräfte und gesellschaftliche Impulsgeberinnen stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken.

Denn Vorbilder wirken. Sie zeigen, welche Wege möglich sind, schaffen Orientierung und machen anderen Mut, selbst Verantwortung zu übernehmen.

Die drei Preisträgerinnen des Brigitte-Bierlein-Frauenpreises 2026 werden am 7. Dezember 2026 im Rahmen der feierlichen Preisverleihung bekannt gegeben.

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