- 09.10.2026, 08:53:02
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AVISO: Tag gegen Armut – wienweite Lebensmittelsammlung mit Häupl, Wehsely und Fenninger
Im Rahmen des Internationalen Tages gegen Armut, ruft die Volkshilfe zur großen Lebensmittelspendenaktion auf.
Die Volkshilfe Wien sammelt ganzjährig haltbare Lebensmittel für armutsbetroffene Menschen. Anlässlich des Internationalen Tages gegen Armut ruft sie am 16. Oktober zur wienweiten Sammelaktion in allen 23 Bezirken auf. Michael Häupl, Tanja Wehsely und Erich Fenninger unterstützen die Aktion vor Ort.
Datum: Freitag, 16. Oktober 2026, 10:00 Uhr
Ort: SPAR, Wehlistraße 25, 1200 Wien
Teilnehmer*innen:
- Michael Häupl, Präsident der Volkshilfe Wien
- Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien
- Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich
Wir ersuchen um Anmeldung unter: [email protected]
Gemeinsam gegen Armut – wienweite Lebensmittelsammlung mit Häupl, Wehsely und Fenninger
Die Volkshilfe ruft zur Lebensmittelspende auf. Medientermin zum Auftakt. Teilnehmer*innen: • Michael Häupl, Präsident der Volkshilfe Wien • Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien • Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich
Datum: 16.10.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: SPAR, Wehlistraße 25
Wehlistraße 25
1200 Wien
Rückfragen & Kontakt
Volkshilfe Wien Gemeinnützige Betriebs-GmbH
Michael Glocker, BA
Telefon: +43 676 8784 1807
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.volkshilfe-wien.at
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