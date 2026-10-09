  • 09.10.2026, 08:53:02
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  • OTS0017

AVISO: Tag gegen Armut – wienweite Lebensmittelsammlung mit Häupl, Wehsely und Fenninger

Im Rahmen des Internationalen Tages gegen Armut, ruft die Volkshilfe zur großen Lebensmittelspendenaktion auf.

Wien (OTS) - 

Die Volkshilfe Wien sammelt ganzjährig haltbare Lebensmittel für armutsbetroffene Menschen. Anlässlich des Internationalen Tages gegen Armut ruft sie am 16. Oktober zur wienweiten Sammelaktion in allen 23 Bezirken auf. Michael Häupl, Tanja Wehsely und Erich Fenninger unterstützen die Aktion vor Ort.

Datum: Freitag, 16. Oktober 2026, 10:00 Uhr
Ort: SPAR, Wehlistraße 25, 1200 Wien

Teilnehmer*innen:

  • Michael Häupl, Präsident der Volkshilfe Wien
  • Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien
  • Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich

Wir ersuchen um Anmeldung unter: [email protected]

Gemeinsam gegen Armut – wienweite Lebensmittelsammlung mit Häupl, Wehsely und Fenninger

Die Volkshilfe ruft zur Lebensmittelspende auf. Medientermin zum Auftakt. Teilnehmer*innen:
•        Michael Häupl, Präsident der Volkshilfe Wien
•        Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien
•        Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich

Datum: 16.10.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: SPAR, Wehlistraße 25
Wehlistraße 25
1200 Wien

Rückfragen & Kontakt

Volkshilfe Wien Gemeinnützige Betriebs-GmbH
Michael Glocker, BA
Telefon: +43 676 8784 1807
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.volkshilfe-wien.at

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[Freitag, 16.10.2026, 10:00]

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