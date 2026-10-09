AVISO: Tag gegen Armut – wienweite Lebensmittelsammlung mit Häupl, Wehsely und Fenninger

Wien (OTS) -

Die Volkshilfe Wien sammelt ganzjährig haltbare Lebensmittel für armutsbetroffene Menschen. Anlässlich des Internationalen Tages gegen Armut ruft sie am 16. Oktober zur wienweiten Sammelaktion in allen 23 Bezirken auf. Michael Häupl, Tanja Wehsely und Erich Fenninger unterstützen die Aktion vor Ort.

Datum: Freitag, 16. Oktober 2026, 10:00 Uhr

Ort: SPAR, Wehlistraße 25, 1200 Wien



Teilnehmer*innen:

Michael Häupl, Präsident der Volkshilfe Wien

Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien

Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich

Wir ersuchen um Anmeldung unter: [email protected]

Gemeinsam gegen Armut – wienweite Lebensmittelsammlung mit Häupl, Wehsely und Fenninger

Die Volkshilfe ruft zur Lebensmittelspende auf. Medientermin zum Auftakt. Teilnehmer*innen: • Michael Häupl, Präsident der Volkshilfe Wien • Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien • Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich

Datum: 16.10.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: SPAR, Wehlistraße 25

Wehlistraße 25

1200 Wien