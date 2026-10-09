AVISO: PK DI 13.10.2026; 11 Uhr: St. Pölten - Gesundheitsangebote ausbauen

St. Pölten (OTS) -

Der Grüne Klub im NÖ Landtag ladet am Dienstag, den 13.10.2026 um 11 Uhr zur Pressekonferenz: „Gesundheitsangebote ausbauen: Der Grüne Klub im NÖ Landtag legt einen konkreten Vorschlag vor“

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Einladung zur Pressekonferenz Dienstag, 13.10.2026, 11:00 Uhr

Gesundheitsangebote ausbauen: Der Grüne Klub im NÖ Landtag legt einen konkreten Vorschlag vor

Grüner Klub im NÖ Landtag, Neue Herrengasse 1, Haus 1, 1. Stock, 3100 St. Pölten

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HELGA KRISMER

Klubobfrau und Landessprecherin der Grünen Niederösterreich

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Die Teilnahme erfolgt ausschließlich nach Anmeldung.

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Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden ersucht, sich bis spätestens 13.10., 09:00 Uhr unter [email protected] anzumelden.

Wir würden uns sehr freuen, eine Vertreterin, einen Vertreter Ihrer Redaktion bei dieser Pressekonferenz begrüßen zu dürfen!