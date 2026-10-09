Große Klassiker-Auktion in Salzburg mit (fast) 200 Fahrzeugen und dem Kombi von Niki Lauda

Wien (OTS) -

Bei der alljährlichen Auktion von HUMER GRANNER am 17. Oktober 2026 im Rahmen der Classic Expo Salzburg kommen heuer nicht weniger als 197 Fahrzeuge unter den Hammer.

Eines der unscheinbarsten Fahrzeuge, ein Mercedes-Benz 230 Kompressor Kombi aus dem Jahr 1999, hat zugleich den prominentesten Vorbesitzer. Der vermeintlich unspektakuläre Scheunenfund entpuppte sich als ehemaliger Privatwagen von niemand Geringerem als Niki Lauda (Lot 101, Ꞓ 5.000 bis 8.000).

So umfangreich das Angebot ist, so vielfältig ist es auch. Zu den Highlights unter den Raritäten, die versteigert werden, zählen etwa ein ganz original erhaltener Facel Vega Facel II von 1962 (Lot 217, Ꞓ 280.000 bis 360.000). Autos der französischen Nobelmarke fuhren seinerzeit etwa Ringo Starr, Pablo Picasso, Frank Sinatra, Christian Dior oder Grace Kelly.

In Wien-Mariahilf entstand 1957 ein Denzel 1300 Serien Super (Lot 204, Ꞓ 140.000 bis 200.000). Bei Denzel in der Gumpendorfer Straße wurden in den 1950er Jahren nur rund 70 Exemplare der österreichischen Sportwagen gebaut.

Noch seltener ist ein auffällig grünes VW Käfer 1303 Cabriolet World Cup 74 (Lot 128, Ꞓ 65.000 bis 85.000). Das war eines von nur 25 gebauten Sondermodellen, die 1974 als Siegerprämie an die Fußball-Weltmeister vergeben wurden. Dass ausgerechnet Deutschland in jenem Jahr Weltmeister wurde, war für VWs Marketing-Abteilung eine mehr als glückliche Fügung.

Zwei silberne Sportwagen repräsentieren die 1970er Jahre wie kaum andere. Zwei davon, ein Porsche 911 (930) Turbo 3.3 von 1978 (Lot 224, Ꞓ 110.000 bis 150.000) und ein BMW 2002 turbo von 1974 (Lot 225, Ꞓ 90.000 bis 120.000) leisteten bei ihrem Erscheinen Pionierarbeit in Sachen Turbo-Aufladung bei Serienwagen.

Alle 197 Fahrzeuge können auf der Website von HUMER GRANNER eingehend studiert werden: https://hg.auction/auktionen/auktion-oktober-2026/

Ab 16. Oktober 2026 können die Fahrzeuge auf der Classic Expo Salzburg (16.-18. Oktober 2026), besichtigt werden. Die Auktion ist aufgrund der Menge an Fahrzeugen heuer zweigeteilt. Teil 1 beginnt am Samstag, den 17. Oktober, um 11 Uhr, Teil 2 folgt am Nachmittag um 16 Uhr.

Mitbieten können Interessenten vor Ort, telefonisch oder ganz gemütlich von zu Hause aus am Computer über den Livestream.