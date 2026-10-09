  • 09.10.2026, 08:29:02
  • /
  • OTS0013

Hausdurchsuchungen und Festnahme bei bundesweitem Joint-Action-Day gegen Rechtsextremismus

Koordiniertes Vorgehen gegen alle Formen des Extremismus in ganz Österreich – Einschreiten gegen 20 Personen wegen straf- und verwaltungsrechtlicher Übertretungen

Wien (OTS) - 

Am 6. Oktober 2026 fand ein österreichweiter Joint Action Day (JAD) zur Bekämpfung des Rechtsextremismus statt. Unter zentraler Koordination und Leitung durch die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) wurden in enger Abstimmung mit den Landesämtern Staatschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) in allen neun Bundesländern umfangreiche strafprozessuale sowie verwaltungsrechtliche Maßnahmen gegen 20 Personen durchgeführt. Die Betroffenen stehen im Verdacht, Tatbestände nach dem Verbotsgesetz (§ 3g bzw. § 3h VG) sowie § 283 StGB (Verhetzung) gesetzt zu haben.

Ein Schwerpunkt der Ermittlungen lag auf der Auswertung von Aktivitäten im digitalen Raum, wobei insbesondere Kommunikationsgruppen auf Plattformen wie WhatsApp, Telegram und Facebook im Fokus standen.

„Wir müssen alle Formen des Extremismus – egal ob islamistischen, Rechts- oder Linksextremismus mit aller Konsequenz bekämpfen. Hausdurchsuchungen, Sicherstellungen und eine Festnahme beim österreichweiten Joint Action Day der Direktion Staatschutz und Nachrichtendienst und der Polizei sind der Beweis, dass der eingeschlagene Weg konsequent fortgesetzt werden muss“, sagte Innenminister Gerhard Karner, der allen eingesetzten Ermittlerinnen und Ermittlern sowie Polizistinnen und Polizisten für ihren engagierten Einsatz dankte.

„Rechtsextremismus tritt nicht mehr nur in altbekannten Erscheinungsformen auf, sondern setzt vermehrt auf Social-Media-Nutzung und Online-Kommunikation. Er greift dabei gezielt unsere Demokratie, unseren Rechtsstaat und unsere Gesellschaft an. Mit dem entschlossenen und gezielten Einschreiten des Verfassungsschutzes gegen eine der größten Bedrohungen unseres Landes zeigen wir, dass Österreich konsequent gegen jede Form von Extremismus vorgeht. Ich danke allen Beteiligten der DSN und der LSE für die erfolgreiche Durchführung des Joint Action Days“, sagte Staatssekretär Jörg Leichtfried.

Durchsuchungen und Festnahme

Umfangreiche Ermittlungen im Vorfeld der Schwerpunktaktion führten zur Identifizierung von insgesamt 20 tatverdächtigen Personen aus dem rechtsextremen Milieu. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft konnten in Vorarlberg eine Festnahmeanordnung vollzogen und in Wien, Niederösterreich, Tirol, Oberösterreich, Burgenland und Vorarlberg zehn Hausdurchsuchungen bei elf Beschuldigten umgesetzt werden. Im Zuge des Einschreitens wurden zahlreiche Beweismittel sichergestellt. Ebenso kam es bundesweit zu Einvernahmen und Gefährderansprachen sowie in zwei Fällen zur Aussprache eines vorläufigen Waffenverbots.

Bekämpfung von politisch motivierter Kriminalität

Ziel des österreichweiten Joint-Action-Days war die Sicherstellung von Beweismitteln sowie die Aufklärung extremistischer Aktivitäten. Diese Maßnahmen sind Teil einer kontinuierlichen und umfassenden Strategie der Sicherheitsbehörden zur Bekämpfung politisch motivierter Kriminalität und zur Sicherung der inneren Sicherheit. Die Polizei und die Verfassungsschutzbehörden gehen bei regelmäßigen groß angelegten Schwerpunktaktionen gegen alle Formen des Extremismus vor.

Hinweise für die Bevölkerung

Die Sicherheitsbehörden sind auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Hinweise und Anzeigen zu nationalsozialistischer Wiederbetätigung sowie strafrechtlich relevanten antisemitischen und rassistischen Vorfällen – insbesondere auch im Internet – können direkt an die Meldestelle NS-Wiederbetätigung der DSN per E-Mail unter [email protected] übermittelt werden. Alternativ können Anzeigen bei jeder regulären Polizeidienststelle erstattet werden.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Abteilung I/C/10 - Öffentlichkeitsarbeit
Ressortsprecher des Bundesministeriums für Inneres
Telefon: +43 (0) 1-531 26 - 90 15 62
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmi.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NIN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Bundesministerium für Inneres

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Abteilung I/C/10 - Öffentlichkeitsarbeit
Ressortsprecher des Bundesministeriums für Inneres
Telefon: +43 (0) 1-531 26 - 90 15 62
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmi.gv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright