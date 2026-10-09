„Aktuell“ Frage der Woche bei ATV & JOYN: Mehrheit gegen Babler: 60 Prozent wollen ihn nicht mehr im Regierungsteam

Wien (OTS) -

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 23:10 Uhr bei ATV und auf JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 500 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 5. bis 8. Oktober 2026 in einer Online-Befragung wissen, ob Andreas Babler im Regierungsteam verbleiben soll. Die konkrete Fragestellung lautete: „Soll Andreas Babler unter Vizekanzler Marterbauer weiterhin Minister und Teil des SPÖ-Regierungsteam bleiben?“



Die aktuelle Online-Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV zeigt ein deutliches Meinungsbild: Insgesamt 60 Prozent der Befragten sprechen sich dagegen aus, dass Andreas Babler im Regierungsteam bleibt. 39 Prozent antworten mit „Nein, ganz sicher nicht“, weitere 21 Prozent mit „Eher nein“. 23 Prozent befürworten einen Verbleib Andreas Bablers in der Regierung. 8 Prozent sagen „Ja, unbedingt“, weitere 15 Prozent „Eher ja“. 17 Prozent wissen es nicht oder machen keine Angabe.



Deutliche Unterschiede zeigen sich nach Parteipräferenz: Unter den SPÖ-Wähler:innen spricht sich mit 67 Prozent eine klare Mehrheit dafür aus, dass Andreas Babler im Regierungsteam bleibt. 23 Prozent sind unbedingt dafür, weitere 44 Prozent eher dafür. Insgesamt 26 Prozent der SPÖ-Wähler:innen lehnen einen Verbleib ab, 8 Prozent machen keine Angabe.



Bei den Wähler:innen der anderen Parteien überwiegt hingegen die Ablehnung. Unter den FPÖ-Wähler:innen sprechen sich 85 Prozent gegen einen Verbleib aus, darunter 75 Prozent „ganz sicher“. Auch bei den ÖVP-Wähler:innen lehnen 67 Prozent einen Verbleib ab, während 26 Prozent dafür sind. Bei den NEOS-Wähler:innen stehen 57 Prozent Ablehnung einer Zustimmung von 34 Prozent gegenüber. Unter den Grün-Wähler:innen fällt das Ergebnis knapper aus: 41 Prozent sind gegen einen Verbleib, 36 Prozent dafür und 23 Prozent machen keine Angabe. Aufgrund geringer Fallzahlen sind die Ergebnisse bei den Wähler:innen von Grünen und NEOS mit entsprechender Vorsicht zu interpretieren.



Meinungsforscher Peter Hajek: „Andreas Babler verfügt in der Bevölkerung nur über begrenzten Rückhalt für einen Verbleib als Minister unter einem Vizekanzler Marterbauer. Die jüngsten Entwicklungen haben seine öffentliche Wahrnehmung deutlich belastet und könnten auch einen öffentlichkeitswirksamen Richtungswechsel der SPÖ erschweren. Selbst innerhalb der SPÖ-Wählerschaft beträgt der Anteil überzeugter Babler-Unterstützer lediglich 23 Prozent.“



„Aktuell: Die Woche“

Freitag, 23:10 Uhr bei ATV

Jederzeit im Stream auf JOYN