FPÖ-Landbauer: „Herzliche Gratulation an Andreas Bors zur Wiederwahl“

Tulln/St. Pölten (OTS) -

„Danke für dieses großartige Vertrauen, danke für die tolle Arbeit im Bezirk. Ich nehme den Auftrag mit großer Demut an. Und jetzt freue ich mich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit dieser grandiosen Mannschaft“, sagte der alte und neue FPÖ Tulln Bezirksparteiobmann LAbg. Andreas Bors am Donnerstagabend, dem 8. Oktober 2026.

FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer bedankte sich bei allen Mitgliedern und Funktionären für ihren unermüdlichen Einsatz im Bezirk Tulln: „Unsere Mitglieder sind der Motor dafür, dass wir als Freiheitliche Partei heute mit Abstand Nummer eins in Österreich sind und in NÖ in Schlagdistanz zur ÖVP liegen.“

Udo Landbauer rechnete in seiner Rede in Tulln auch mit der Bundesregierung ab: „Die Teuerung galoppiert davon, Energie wird immer teurer, die Steuersenkung bei Lebensmitteln ist ein Witz, das Gleiche erleben wir bei der sogenannten Spritpreisbremse, bei der Dürrehilfe und bei der angeblichen Mietpreissenkung. Diese Bundesregierung lässt sich dafür noch abfeiern und verkauft die Bevölkerung für dumm. Wir Freiheitliche werden in NÖ jetzt noch einen Gang höher schalten, weiter an Vertrauen gewinnen und weiterhin gute Arbeit leisten. Wir sind auf einem sehr guten Weg, haben vieles erreicht, vieles in Niederösterreich umgesetzt, aber es liegt noch viel Arbeit vor uns. Mein Appell an euch: Macht weiter so.“

In Richtung Andreas Bors meinte Udo Landbauer: „Danke, Andreas, für deinen unermüdlichen Einsatz für unsere Bewegung und herzliche Gratulation zur Wiederwahl und zum eindrucksvollen Ergebnis. Es ist unglaublich schön zu sehen, wie sich eure Bezirksgruppe entwickelt hat.“