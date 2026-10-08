SPÖ-Seltenheim: Eva-Maria Holzleitner und Philip Kucher ab heute geschäftsführende Bundesparteivorsitzende

Wien (OTS) -

Der SPÖ-Bundesparteivorstand hat heute, Donnerstag, einstimmig beschlossen, worauf sich die Bundesparteispitze, die Landesparteivorsitzenden, die Bundesfrauenvorsitzende und der Gewerkschafts-Chef am Sonntag geeinigt haben. Eva-Maria Holzleitner und Philip Kucher werden in den nächsten Monaten sowohl nach innen als auch nach außen als geschäftsführende Parteivorsitzende die Parteigeschäfte führen. Sie sind in dieser Funktion etwa auch für die Einbindung der Bundesländer zuständig und bereiten den Prozess bis zu einem Bundesparteitag vor. Darüber hinaus ist Eva-Maria Holzleitner weiter Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung und als Bundesfrauenvorsitzende obliegt ihr auch weiterhin die Leitung der Frauenorganisation. Und Philip Kucher ist als Klubvorsitzender weiter zuständig für die Koordinierung des Parlamentsklubs. Vizekanzler und Fraktionsvorsitzender in der Regierung bleibt zunächst Andreas Babler, bis Markus Marterbauer planmäßig Anfang 2027 übernimmt. „Mit der gemeinsamen Einigung am Sonntag und dem einstimmigen Beschluss heute im Bundesparteivorstand haben wir etwas geschafft, was die SPÖ die letzten Jahre nicht geschafft hat: Wir haben uns auf einen geordneten Übergang geeinigt. Das ist ein großer Schritt“, so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim, der betont: „Gemeinsam nach vorne – der Neustart beginnt jetzt!“ **** (Schluss) lw