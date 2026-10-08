Judoka Michaela Polleres krönt sich zur Vizeweltmeisterin

St. Pölten (OTS) -

Michaela Polleres ist Vizeweltmeisterin im Judo. Die Niederösterreicherin sicherte sich bei der Weltmeisterschaft in Baku sensationell die Silbermedaille in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm und sorgte damit für einen historischen Meilenstein.

Nach erfolgreichem Auftaktkampf gegen die US-Amerikanerin Melissa Myers bezwang Polleres auch die als Nummer zwei gesetzte Australierin Aoife Coughlan. Anschließend setzte sich das Aushängeschild des JC Sparkasse Wimpassing gegen Yerang Lee aus Südkorea und Madina Taimazova durch, ehe sie im Halbfinale gegen die Deutsche Giovanna Scoccimarro die Oberhand behielt und damit erstmals in ihrer Karriere in ein WM-Finale einzog. Dort musste sich die zweifache Olympia-Medaillengewinnerin der Spanierin Ai Tsunoda Roustant geschlagen geben.

„Herzlichen Glückwunsch an Michaela Polleres zu dieser unglaublichen Leistung! Mit dem Vizeweltmeistertitel hat sie einmal mehr ihre außergewöhnliche Klasse bewiesen und ein weiteres Kapitel blau-gelber Sportgeschichte geschrieben. Nach zwei Olympia-Medaillen hat sie sich mit einer weiteren Medaille bei internationalen Großevents für ihren unermüdlichen Einsatz, ihren eisernen Willen und ihre harte und konsequente Arbeit belohnt. Sie ist ein absolutes Vorbild für unsere Jugend und der beste Beweis dafür, was mit Leidenschaft, Disziplin und Kampfgeist möglich ist. Ganz Niederösterreich ist unglaublich stolz auf diese herausragende Sportlerin. Sie hat unserem Bundesland alle Ehre gemacht“, gratuliert Niederösterreichs Sportlandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Für das Aushängeschild des niederösterreichischen Judosports ist es bereits die sechste Medaille bei internationalen Großevents. Nach Olympia-Silber in Tokio 2021, Olympia-Bronze in Paris 2024 sowie zwei WM-Bronzemedaillen und einer EM-Bronzemedaille sichert sich die Ternitzerin nun erstmals WM-Gold und setzt ihrer beeindruckenden Erfolgsgeschichte die Krone auf.

Weitere Informationen: Sportland Niederösterreich, Patrick Pfaller, Telefon: 0676/81219876, E-Mail: [email protected]