Frankfurt a. M. (OTS) -

Frankfurt a. M. (ots)

Fourth Wing von Rebecca Yarros führt die europäische #BookTok-Bestsellerliste für das Jahr 2026 an, gefolgt von Binding 13 , Heated Rivalry , The Mistake und Saving 6 .

von Rebecca Yarros führt die europäische #BookTok-Bestsellerliste für das Jahr 2026 an, gefolgt von , , und . Chloe Walsh wurde zur erfolgreichsten #BookTok Autorin Europas in diesem Jahr gekürt, mit gleich zwei Titeln unter den Top 5 Büchern.

#BookTok inspiriert Menschen europaweit dazu, mehr zu lesen, mehr Bücher zu kaufen und Titel außerhalb ihrer gewohnten Genres zu entdecken. Eine neue, von TikTok in Auftrag gegebene Studie zeigt unter anderem: Fast zwei Drittel der deutschen BookTok Community (63 %) geben an, über die Plattform neue Genres sowie Autor*innen, die ihnen neue Perspektiven eröffnen, entdeckt zu haben.*

Der Fantasy-Roman Fourth Wing von Rebecca Yarros ist das bislang erfolgreichste #BookTok-Buch des Jahres 2026 in Europa. Wie Daten des Marktforschungsunternehmens Media Control** für 2026*** belegen, führt der Titel das Ranking vor Binding 13 von Chloe Walsh, Heated Rivalry von Rachel Reid, The Mistake von Elle Kennedy und Saving 6 (ebenfalls von Chloe Walsh) an.

Bei den erfolgreichsten #BookTok-Autor*innen wiederum belegt Chloe Walsh den ersten Platz in Europa. Die weiteren Plätze der Top 5 gehen an Rebecca Yarros, Hazel Riley, Rachel Reid und Elle Kennedy.

Diese Ergebnisse verdeutlichen, wie sehr #BookTok von der Suche nach dem nächsten Buch bis zum Kauf die Leser*innen prägt - im Jahr 2025 wurden europaweit mehr als 50 Millionen #BookTok-Bücher verkauft. Neue Umfrageergebnisse aus verschiedenen europäischen Märkten* zeigen zudem, dass #BookTok die Lesegewohnheiten erweitert, Leser*innen dabei hilft, neue Genres zu entdecken, mehr Bücher und Hörbücher zu kaufen und das Spektrum der Autor*innen und Titel, die sie lesen, zu erweitern.

Die #BookTok Bestseller Liste wurde 2023 erstmals gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen Media Control in Deutschland eingeführt, 2024 auf Österreich und die Schweiz ausgeweitet und in diesem Jahr auch auf Großbritannien, Italien und Spanien.

Vom Feed in den Buchladen: Neue Insights zeigen den Einfluss der deutschen #BookTok Community

#BookTok erreicht ein immer breiteres Publikum und erweitert die Vielfalt der Bücher, Genres und Perspektiven, mit denen Leser*innen in Kontakt kommen. Neue Studienergebnisse* verdeutlichen die verbindende Rolle der Plattform: Neben einer gesteigerten Lust am Lesen lässt sich die Community von Empfehlungen leiten und trägt diese Leidenschaft aktiv in Buchhandlungen und auf Literaturveranstaltungen. Insights der deutschen Community:

Etwa vier von fünf jungen Leser*innen auf TikTok (81 %) sagen, dass sie in den letzten Jahren noch mehr Freude am Lesen entwickelt haben.

jungen Leser*innen auf TikTok sagen, dass sie in den letzten Jahren noch mehr Freude am Lesen entwickelt haben. 56% der BookTok Community geben an, dass TikTok ihnen geholfen hat, neue Buchgenres zu entdecken - ein deutliches Zeichen dafür, wie die Community den Horizont der Leser*innen erweitert.

der BookTok Community geben an, dass TikTok ihnen geholfen hat, neue Buchgenres zu entdecken - ein deutliches Zeichen dafür, wie die Community den Horizont der Leser*innen erweitert. Fast drei Viertel der deutschen BookTok Community (74 %) lassen Empfehlungen von Creator*innen in ihre Kaufentscheidungen einfließen. Rund 11 % verlassen sich zum Großteil auf die Tipps der Creator*innen.

der deutschen BookTok Community lassen Empfehlungen von Creator*innen in ihre Kaufentscheidungen einfließen. Rund 11 % verlassen sich zum Großteil auf die Tipps der Creator*innen. 50% der BookTok Community sagen, dass TikTok sie zum Kauf eines Buchs oder Hörbuchs inspiriert hat.

der BookTok Community sagen, dass TikTok sie zum Kauf eines Buchs oder Hörbuchs inspiriert hat. 46% der BookTok Community geben an, ein Buchevent, ein Literaturfestival oder eine Buchmesse besucht zu haben.

der BookTok Community geben an, ein Buchevent, ein Literaturfestival oder eine Buchmesse besucht zu haben. Knappe zwei Drittel der deutschen Community (63 %) lassen sich zu neuen Genres und diversen Stimmen inspirieren und gut die Hälfte der Community (51 %) kaufte bereits in unabhängigen Buchhandlungen vor Ort ein.

der deutschen Community lassen sich zu neuen Genres und diversen Stimmen inspirieren und gut die Hälfte der Community kaufte bereits in unabhängigen Buchhandlungen vor Ort ein. 43% der BookTok Communityerklären, dass TikTok ihnen geholfen hat, Autor*innen aus diversen oder unterrepräsentierten Gruppen zu entdecken. Das unterstreicht die wichtige Rolle der Plattform bei der Erschließung neuer Stimmen.

#BookTok Favoriten und stark wachsende Genres in Deutschland

Für die #BookTok Bestsellerliste werten TikTok und Media Control gemeinsam aus, welche Bücher die Community derzeit am stärksten bewegen und im Buchhandel am erfolgreichsten sind. In Deutschland belegt Caroline Wahl mit 22 Bahnen den ersten Platzer #BookTok Bestseller des Jahres, während Windstärke 17 den vierten Platz erreicht - womit sie gleich mit zwei Titeln in den Top 5 vertreten ist.**

Die LET THEM Theorie von Mel Robbins und Sawyer Robbins belegt den zweiten Platz, gefolgt von Freida McFaddens Die Psychiaterin - Wurde ihr der Job zum Verhängnis? auf Rang drei und Alchemised von SenLinYu auf Platz fünf.

Jenseits der Bestsellerlisten: Wie #BookTok die Lesegewohnheiten in ganz Europa prägt

Die neuesten Daten zeigen, dass #BookTok mit dem stetigen Wachstum der Community eine immer vielfältigere Leserschaft in ganz Europa erreicht.

Neue Verkaufsdaten von Media Control zeigen zum Beispiel, dass der Anteil männlicher #BookTok Buchkäufer von 17 % im Jahr 2022 auf 32 % im Jahr 2026 gestiegen ist. Im selben Zeitraum erhöhte sich der Anteil der Käufer*innen im Alter von 30 bis 39 Jahren von 26 % auf 35 %.**

Mit dem Wachstum des #BookTok Publikums erweitert sich auch die Vielfalt der Bücher und Autor*innen, die über die Plattform entdeckt werden. Das zeigen auch die Errgebnisse einer neuen Studie, die von TikTok in verschiedenen europäischen Märkten in Auftrag gegeben wurde.* Mehr als die Hälfte (56 %) der befragten Nutzer*innen gibt an, durch TikTok neue Genres entdeckt zu haben und 43 % begegnen auf der Plattform erstmals Autor*innen aus diversen, bisher unterrepräsentierten Kulturkreisen und Lebensrealitäten.

Die Wirkung geht über die bloße Entdeckung hinaus und zeigt sich direkt im Buchladen: Die Hälfte (50 %) der befragten #BookTok-Nutzer*innen gibt an, dass TikTok sie dazu inspiriert hat, ein Buch oder Hörbuch zu kaufen. In Märkten mit vergleichbarer Datenlage gaben zudem 46 % an, ein Literaturfestival oder eine Buchmesse besucht zu haben, und 35 % nahmen an einem Event rund ums Buch teil.

#BookTok auf der Frankfurter Buchmesse 2026

Diese Ranglisten für Europa und Deutschland sowie die dazugehörigen Erkenntnisse werden im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse veröffentlicht, auf der TikTok gemeinsam mit Verlagen, Buchhandlungen, Autor*innen und Leser*innen aus aller Welt vertreten sein wird.

Die Umfrageergebnisse zeigen den Einfluss von #BookTok auf die gesamte Buchwelt: Leser*innen gehen vom digitalen Entdecken nahtlos dazu über, Bücher zu kaufen, neue Genres zu erkunden und Buchevents, Festivals sowie Messen zu besuchen.

Thomas Wlazik, General Manager, Europe, Global Business Solutions: "#BookTok begann damit, dass Leser*innen einfach die Bücher teilten, die sie lieben. Heute hilft die Community Büchern und Autor*innen dabei, ein Publikum in ganz Europa zu finden, und gibt den Lesern gleichzeitig neue Möglichkeiten, zu entdecken, was sie als Nächstes lesen sollten. Die diesjährigen Rankings feiern die Titel und Autor*innen, die eine besonders starke Verbindung zur Community aufgebaut haben, aber die eigentliche Erfolgsgeschichte geht über die Bestsellerliste hinaus: Wir sehen, dass Menschen dazu inspiriert werden, mehr zu lesen, mehr Bücher zu kaufen und Genres auszuprobieren, die sie zuvor vielleicht nie in Betracht gezogen haben. Die Frankfurter Buchmesse ist eine hervorragende Gelegenheit, diese Community gemeinsam mit den Verlagen, Buchhandlungen und Autor*innen zu feiern, die diese Geschichten zu den Leser*innen bringen."

Ulrike Altig, Geschäftsführerin von Media Control und Buchforscherin: "Die #BookTok Bestsellerlisten geben uns einen faszinierenden Einblick in die Bücher und Autor*innen, die Leser*innen in ganz Europa begeistern. Mit der schrittweisen Erweiterung der #BookTok Bestsellerlisten ist sowohl die Community als auch die Vielfalt der vertretenen Genres kontinuierlich gewachsen. Mit unserer European #BookTok Bestsellerliste machen wir Trends erstmals europaweit vergleichbar".

Über TikTok

TikTok ist die globale Plattform zum Entdecken - für Inspiration, Community und neue Möglichkeiten. Unser Ziel ist es, Kreativität zu wecken und Freude zu bereiten. Die weltweiten Hauptsitze von TikTok befinden sich in Los Angeles und Singapur, weitere Büros gibt es in New York, London, Dublin, Paris, Berlin, Dubai, Jakarta, Seoul und Tokio. tiktok.com/about

*Quelle: Die Umfrage wurde von Qualtrics vom 22. bis 29. September 2026 unter TikTok Nutzer*innen ab 16 Jahren durchgeführt. In dieser Zusammenfassung berücksichtigte Märkte: Schweden (n = 550), Italien (n = 500), Vereinigte Staaten (n = 500), Spanien (n = 501), Frankreich (n = 500), Rumänien (n = 500), Brasilien (n = 500), Tschechische Republik (n = 500), Deutschland (n = 500) und Vereinigtes Königreich (n = 501). Die Prozentangaben sind auf die nächste ganze Zahl gerundet.

**Quelle: Media Control - Basierend auf Daten der #BookTok Bestsellerlisten in Deutschland, September 2025 - August 2026

*** September 2025 - August 2026