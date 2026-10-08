Krismer zu Aus für Ardo-Werk: „ÖVP lässt Marchfelder Bauern im Stich“

St. Pölten (OTS) -

„Für die Beschäftigten des Ardo-Werks und die Landwirtinnen und Landwirte im Marchfeld ist die angekündigte Schließung ein schwerer Schlag. Durch den Wegfall der regionalen Verarbeitung unseres heimischen Gemüses gerät die Lebensmittelsicherheit in ganz Österreich ins Wanken. Die ÖVP muss sich in ihrem Kernbereich den Vorwurf des Totalversagens gefallen lassen“, erklärt Helga Krismer, Klubobfrau und Landessprecherin der Grünen Niederösterreich.

„ÖVP-Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf sollte Antworten geben: Warum konnte der genossenschaftliche Ansatz von Raiffeisen keine Perspektive ermöglichen? Wo bleibt das klimaangepasste Zukunftspaket für den Standort, die Beschäftigten und die bäuerlichen Betriebe ? Und wo bleibt der Plan für unsere Lebensmittelsicherheit, für unsere Versorgung mit heimischen Lebensmitteln?,“ fragt Helga Krismer.

„Der Druck auf unsere Landwirtschaft und unsere Lebensmittel ist durch Hitze, Dürre und globalisierte Märkte immens. Die Schließung des Ardo-Werks sehe ich als letztes Alarmsignal, endlich an einer tragfähigen Perspektive für die Landwirtinnen und Landwirte und damit für unsere Lebensmittelsicherheit zu arbeiten,“ fordert Helga Krismer ein.