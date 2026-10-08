Für mehr Nachrichtenkompetenz in Baden-Württemberg: Pilotprojekt startet in Schwäbisch Gmünd

Schwäbisch Gmünd (OTS) -

Social Media, KI-Chatbots und Desinformation prägen den Informationsalltag junger Menschen zunehmend. Umso wichtiger ist es, Informationen einzuordnen und ihre Verlässlichkeit beurteilen zu können. Um diese Kompetenzen an Schulen zu stärken, starten die Robert Bosch Stiftung und die Initiative #UseTheNews gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd ein Pilotprojekt. An vier Schulen in Schwäbisch Gmünd wird zunächst erprobt, wie Nachrichten-, Informations- und Kommunikationskompetenz (NIK) nachhaltig vermittelt werden kann. Die Erkenntnisse aus der Region sollen wichtige Impulse für die Weiterentwicklung des Projekts und seine perspektivische Ausweitung auf ganz Baden-Württemberg geben.

Beim Auftaktevent am 8. Oktober kamen rund 40 Schülerinnen und Schüler sowie 15 Lehrkräfte der vier Pilotschulen in der "eule gmünder wissenswerkstatt" zusammen. Nach einem Talk mit SWR-Redakteur Tilo Spanhel und journalistischem Creator Chris Müller gaben regionale Partner Einblicke in unterschiedliche Bereiche der Medienpraxis. Die Themen reichten von Audio- und Lokaljournalismus über Auslandsberichterstattung bis zu Künstlicher Intelligenz und Desinformation.

Als Partner des Auftaktevents wirkten die Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken, die eule gmünder wissenswerkstatt, die Gmünder Tagespost, Journalismus macht Schule e.V., das Kreismedienzentrum Ostalbkreis, die Landesanstalt für Kommunikation, die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, Radio 7, der Südwestrundfunk (SWR) und der Verband Südwestdeutscher Zeitungsverleger e.V. mit. Im Laufe des Projekts sollen weitere Partner in Baden-Württemberg einbezogen werden.

Die Schülerinnen und Schüler konnten verschiedene Perspektiven kennenlernen, mit Medienschaffenden ins Gespräch kommen und entwickelten anschließend eigene Ideen für medienpraktische Projekte an ihren Schulen. Diese werden im Laufe des Schuljahres an den vier Pilotschulen weiterentwickelt und umgesetzt.

Die medienpraktische Arbeit ist dabei ein Baustein eines umfassenderen Ansatzes. Ergänzt wird sie durch die Qualifizierung von Lehrkräften, Schulentwicklungsarbeit und ein Quartierskonzept für die Zusammenarbeit zwischen Schulen und außerschulischen Akteuren. So soll Nachrichten-, Informations- und Kommunikationskompetenz auf unterschiedlichen Ebenen der Schule gestärkt und als wesentlicher Bestandteil der Demokratieförderung nachhaltig verankert werden. Perspektivisch soll das Projekt auf weitere Teile Baden-Württembergs ausgeweitet werden.

Dr. Stella Voutta, Leiterin des Bereichs Bildung der Robert Bosch Stiftung GmbH: "Demokratie braucht informierte Bürger:innen - und das Fundament dafür legen wir in den Schulen. Der mündige Umgang mit Nachrichten und Informationen ist weit mehr als ein Themenblock im Unterricht und sollte als grundlegender Kompetenzerwerb fest im Schulalltag verankert sein. Hier setzt unser Pilotprojekt an: Wir qualifizieren Lehrkräfte und bringen sie gezielt mit Medienprofis und außerschulischen Partnern zusammen. So stärken wir Schulen und Lehrkräfte genau da, wo sie Unterstützung brauchen."

Vanessa Bitter, Geschäftsführerin der UseTheNews gGmbH: "Das Pilotprojekt ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu unserem Ziel, Nachrichtenkompetenz bis 2030 an allen Schulen in Deutschland zu verankern. Dazu gehört, junge Menschen als aktive Mitgestaltende einzubeziehen. Wenn Schülerinnen und Schüler eigene Medienprojekte entwickeln und umsetzen, erwerben sie nicht nur wichtige Kompetenzen, sondern erfahren zudem Selbstwirksamkeit."

Carina Ziegler von der PH Schwäbisch Gmünd, die das Projekt wissenschaftlich begleitet: "Das Pilotprojekt bietet Schwäbisch Gmünd die Chance, unterschiedliche Schulen, Hochschule und regionale Partner zusammenzubringen. Mit der wissenschaftlichen Begleitung untersuchen wir, wie aktive Medienarbeit Nachrichten-, Informations- und Kommunikationskompetenz fördern und damit Demokratiebildung und Medienbildung im Schulalltag stärken kann. Daraus entwickeln wir tragfähige Konzepte für Baden-Württemberg."

An dem Pilotprojekt in Schwäbisch Gmünd beteiligen sich die Adalbert-Stifter-Realschule, das Hans-Baldung-Gymnasium, die Friedensschule Rehnenhof und die Mozartschule Hussenhofen.

Benjamin Elser, Leiter des Kreismedienzentrums Ostalbkreis: "Noch nie waren so viele Informationen so unmittelbar verfügbar wie heute - und gleichzeitig war es vielleicht noch nie so wichtig zu verstehen, warum wir bestimmte Nachrichten überhaupt zu sehen bekommen. Nachrichten-, Informations- und Kommunikationskompetenz bedeutet deshalb, diese Mechanismen zu verstehen, Quellen und Inhalte kritisch einzuordnen und bewusst und verantwortungsvoll zu kommunizieren. Gerade für Heranwachsende sind diese Fähigkeiten entscheidend, um sich in einer Kultur der Digitalität selbstbestimmt orientieren und an ihr teilhaben zu können."

Informationen über die Projektpartner

Über die Robert Bosch Stiftung GmbH

Die Robert Bosch Stiftung arbeitet in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Globale Fragen. Mit ihrer Förderung setzt sie sich für eine gerechte und nachhaltige Zukunft ein. Die Stiftung ist gemeinnützig, unabhängig und überparteilich. Sie geht auf das Vermächtnis von Robert Bosch zurück und finanziert sich aus der Dividende der Robert Bosch GmbH, von der sie 94% der Geschäftsanteile hält. Stiftung und Unternehmen handeln unabhängig voneinander.

Über #UseTheNews

Die UseTheNews gGmbH geht der Nachrichtennutzung und -kompetenz junger Menschen auf den Grund und entwickelt neue Informations- und Bildungsangebote. Im Sinne einer funktionierenden und wehrhaften Demokratie verfolgt #UseTheNews das Ziel, Kindern und Jugendlichen bundesweit ein verlässliches Angebot zum sicheren Umgang mit Informationen und zur faktenbasierten Meinungsbildung zu machen. Dafür setzt die Initiative in Kooperation mit ihren Partnern aus Medien, Bildung und Forschung auf zeitgemäße Konzepte wie Newscamps oder Co-Creation-Projekte, die einen Austausch auf Augenhöhe sowie aktives Ausprobieren und Mitmachen ermöglichen. Initiiert wurde #UseTheNews 2020 von der Deutschen Presse-Agentur dpa und der Hamburger Behörde für Kultur und Medien, begleitet von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg und dem Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut.

Über das Zentrum für Medienbildung der PH Schwäbisch Gmünd

Das Zentrum für Medienbildung (ZfM) der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd entwickelt und erforscht Konzepte für zeitgemäße Medienbildung und begleitet deren Umsetzung in der schulischen Praxis. Im Projekt NIK koordiniert das ZfM die Modellregion Schwäbisch Gmünd und erprobt gemeinsam mit den Projektschulen, wie Nachrichten-, Informations- und Kommunikationskompetenz nachhaltig im schulischen Alltag verankert werden kann.

Darüber hinaus begleitet das ZfM das Projekt wissenschaftlich. Im Sinne einer formativen Begleitforschung werden die Umsetzung des Projekts kontinuierlich dokumentiert und reflektiert sowie Erkenntnisse für die Weiterentwicklung und den Aufbau weiterer Modellregionen als Blueprint aufbereitet.