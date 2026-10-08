AssCompact Awards 2026: DONAU fährt bei Kfz in die Top 3

Wien (OTS) -

Die DONAU zählt bei den Kfz-Versicherungen zu den besten Branchenplayern Österreichs. Bei den AssCompact Awards 2026 erreicht die DONAU den dritten Platz in dieser Kategorie. Die Auszeichnung basiert auf der Bewertung unabhängiger Versicherungsvermittler.

„Der Platz in den Top 3 zeigt, dass die DONAU auch im Kfz-Bereich eine starke und relevante Position am österreichischen Versicherungsmarkt einnimmt. Die Ergebnisse bestätigen unsere Leistung am Markt und sind zugleich Ansporn, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln. Unser Anspruch ist klar: Wir wollen mit leistungsfähigen Produkten, persönlichem Service und verlässlicher Zusammenarbeit überzeugen“, hält Harald Riener, Generaldirektor der DONAU Versicherung, fest.

Verbesserungen bei Vermittlerservice und bAV

Auch in weiteren Kategorien konnte die DONAU ihre Position klar verbessern. In der betrieblichen Altersvorsorge steigt sie von Platz sechs auf Platz vier. Beim Vermittlerservice rückte die DONAU um einen Platz vor und ist nun an vierter Stelle.

Über die DONAU Versicherung

Die DONAU Versicherung ist Österreichs fünftgrößte Versicherung und Teil der Vienna Insurance Group. Mit neun Landesdirektionen und 74 Geschäftsstellen ist sie in ganz Österreich regional verankert und betreut rund 700.000 Kund:innen. Die DONAU bietet Versicherungslösungen für Privatkund:innen sowie für Unternehmen und Gewerbebetriebe in allen Versicherungssparten. Rund 1.300 Mitarbeiter:innen stehen für persönliche Beratung, Service und Kundennähe. Als Arbeitgeberin setzt die DONAU auf eine Arbeits- und Führungskultur, die Entwicklung, Eigenverantwortung und Vereinbarkeit fördert. Seit 2013 trägt das Unternehmen das staatliche Gütezeichen „Audit berufundfamilie“. donauversicherung.at