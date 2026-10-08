Neulehrer/innenempfang 2026

Wien (OTS) -

Am 8. Oktober 2026 lädt die Bildungsdirektion für Wien gemeinsam mit der Stadt Wien zum traditionellen Empfang für neue Lehrkräfte in den Festsaal des Wiener Rathauses.

Über 1.700 Pädagoginnen und Pädagogen wurden in den vergangenen Wochen und Monaten neu in Wien angestellt. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Zukunft der Stadt und begleiten Kinder und Jugendliche auf ihrem Bildungs- und Lebensweg.

„Wien ist eine Bildungsstadt, und gute Bildung ist eine der wichtigsten Grundlagen für die Zukunft unserer Stadt. Unsere Pädagoginnen und Pädagogen tragen dabei eine ganz besondere Verantwortung: Sie vermitteln nicht nur Wissen, sondern fördern junge Menschen, geben ihnen Orientierung und eröffnen ihnen Chancen für ihren weiteren Lebensweg. Mein besonderer Dank gilt allen jungen Lehrerinnen und Lehrern, die sich für diesen wichtigen und verantwortungsvollen Beruf entschieden haben. Für ihren Start in den Wiener Schulen wünsche ich ihnen viel Erfolg, Freude an ihrer Arbeit und viele schöne und prägende Erfahrungen mit ihren Schülerinnen und Schülern“, so Wiener Bürgermeister Michael Ludwig.

Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling unterstreicht: „Es ist schön zu sehen, dass der Lehrberuf wieder an Attraktivität gewonnen hat und sich so viele Menschen ganz bewusst für diese verantwortungsvolle Aufgabe entscheiden. Wer in einer Wiener Klasse steht, wird nie nur Lehrerin oder Lehrer sein. Sie werden Vertrauenspersonen und Bezugspersonen, oft gerade für jene Kinder, die das am dringendsten brauchen. Und Sie können jedem Kind das Werkzeug für seine Zukunft in die Hand geben, egal, woher es kommt und mit welchen Voraussetzungen es startet. Dafür gebühren Ihnen Respekt und Dank.“

Der Empfang steht ganz im Zeichen der Wertschätzung für die neuen Kolleginnen und Kollegen. Gleichzeitig bietet er Gelegenheit für den persönlichen Austausch mit den Schulleitungen sowie den Schulqualitätsmanager/innen und Abteilungsleitungen der Bildungsdirektion für Wien.

Elisabeth Fuchs, Bildungsdirektorin für Wien betont: „Der Einstieg in den Lehrberuf ist eine besondere Zeit: Vieles ist neu und gleichzeitig übernimmt man vom ersten Tag an Verantwortung für viele junge Menschen. Unsere Pädagoginnen und Pädagogen verbinden Wissensvermittlung mit der bedeutungsvollen Aufgabe, Schülerinnen und Schüler in ihrer individuellen Entwicklung zu begleiten und zu stärken. Ich wünsche den Neulehrerinnen und Neulehrern einen erfolgreichen Start und viele Momente, in denen sie erleben, wie wertvoll ihre Arbeit ist.“

Informationsbroschüre für Neulehrerinnen und Neulehrer

Neue Lehrkräfte werden beim Einstieg durch die Schulleitung sowie Kolleginnen und Kollegen unterstützt. Ergänzend hat die Bildungsdirektion für Wien in einer Informationsbroschüre das Wichtigste rund um den Einstieg gesammelt: vom Dienstrecht über Erlässe bis zur Schulautonomie. Die Broschüre steht auch digital zur Verfügung auf www.bildung-wien.gv.at