  • 08.10.2026, 14:35:32
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FPÖ – Resch/Heinreichsberger: Verkehrschaos und Parkplatzvernichtung bedrohen Hietzinger Wirtschaft

Rot-pinke Stadtregierung stürzt Hietzing ins Baustellenchaos – Bezirksvorsteherin Zinkl betreibt politische Kindesweglegung

Wien (OTS) - 

„Was die rot-pinke Stadtregierung im Zentrum Hietzings anrichtet, ist ein Anschlag auf die örtliche Wirtschaft und eine Zumutung für die Bevölkerung“, kritisieren der Mobilitätssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Klemens Resch, und der Hietzinger FPÖ-Bezirksparteiobmann KO Georg Heinreichsberger. Wasserrohr- und Gleisbauarbeiten, die Einstellung der Straßenbahnlinie 60, Einschränkungen der S80 sowie die laufende Verbindungsbahn-Baustelle sorgen für ein beispielloses Verkehrschaos. Gleichzeitig soll die Lainzer Straße für einen 600 Meter langen Zweirichtungsradweg umgestaltet werden, wobei der Verlust von über 150 Parkplätzen droht. „Hier wird ohne Rücksicht auf Verluste geplant. Kunden bleiben aus, Lieferungen werden erschwert und kleine Betriebe in ihrer Existenz gefährdet. Statt vernünftiger Baustellenkoordination und Unterstützung für die Wirtschaftstreibenden gibt es Parkplatzkahlschlag und Verkehrschaos“, kritisiert Resch.

Besonders dreist ist für Heinreichsberger das Verhalten von Bezirksvorsteherin Zinkl, die das Projekt zunächst gemeinsam mit Stadträtin Sima öffentlich beworben hat und nun plötzlich eine Petition dagegen unterstützen will. „Zuerst dieses Chaos-Projekt mittragen und dann so tun, als hätte man damit nichts zu tun – das ist politische Kindesweglegung in Reinkultur. Zinkl versucht sich jetzt aus der Verantwortung zu stehlen, während die Hietzinger Bevölkerung und die Wirtschaftstreibenden die Rechnung für diese verfehlte Verkehrspolitik bezahlen“, so Heinreichsberger abschließend.

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