20 Jahre harry’s home: Gründer Harald Ultsch übergibt die Geschäftsführung an Andrea Bastel

Salzburg / Innsbruck (OTS) -

Andrea Bastel wird neue CEO von harry’s home. Unterstützt wird sie von Valentina Ultsch, die als Head of People & Organization künftig mehr Verantwortung im Familienunternehmen trägt, und Marc Schönfeld, der das Business Development weiterführt.

Vor 20 Jahren eröffnete Harald „Harry“ Ultsch in Hart bei Graz das erste harry’s home. Aus einem Haus ist eine Hotelgruppe mit heute 16 Standorten in Österreich, Deutschland und der Schweiz geworden. Zum Jubiläum vollzieht das Familienunternehmen nun einen langfristig vorbereiteten Führungswechsel: Harald Ultsch übergibt die Geschäftsführung an Andrea Bastel und wechselt in den Aufsichtsrat.

Von einer Idee zu 16 Häusern in drei Ländern

Die Familie Ultsch ist seit fünf Generationen in der Hotellerie tätig und betreibt neben harry’s home auch das Traditionshotel Schwarzen Adler und das ADLERS Lifestyle Hotel in Innsbruck. 2006 entschied sich Harald Ultsch, mit harry’s home eine eigene Hotelmarke aufzubauen.

Die Idee war von Beginn an klar: Nicht der Gast sollte sich dem Hotel anpassen, sondern das Hotel dem Leben seiner Gäste. So entstand ein Konzept, bei dem Gäste selbst entscheiden, welche Leistungen sie während ihres Aufenthalts benötigen. Großzügige Zimmer und Apartments, Küchen auf Wunsch, flexibel wählbare Services und Service Points für den täglichen Bedarf gehören ebenso dazu wie das „harry’s Wohnzimmer“ als gemeinsamer Bereich zum Ankommen, Arbeiten und Zusammensitzen.

„Als wir angefangen haben, wollte ich kein Hotel schaffen, in dem jeder Gast dasselbe bekommt. Die Idee war vielmehr: Du sollst dich auch unterwegs so einrichten können, wie es zu deinem Leben passt“, sagt Harald Ultsch. „Aus einem Haus sind 16 geworden. Nach 20 Jahren ist für mich jetzt der richtige Zeitpunkt, die operative Verantwortung weiterzugeben und harry’s home aus einer neuen Rolle zu begleiten.“ Wie persönlich dieser Ansatz schon damals gedacht war, zeigt eine charmante Idee aus den Anfangsjahren: Im ersten harry’s home konnten sich Alleinreisende sogar einen Goldfisch mit aufs Zimmer nehmen. Der tierische Mitbewohner sollte dafür sorgen, dass sich Gäste auch fern von zu Hause ein bisschen weniger allein fühlten.

Nach Hart bei Graz folgten Linz, Dornbirn und Wien. 2015 begann mit München die Expansion nach Deutschland, später kam die Schweiz hinzu. Mit dem Wachstum entwickelte harry’s home auch sein Hotel- und Designkonzept laufend weiter. 2024 eröffnete die Gruppe mit Salzburg, Lienz und Graz-Smart City drei Häuser innerhalb eines Jahres. Heute zählt harry’s home rund 1.550 Zimmer, 4.300 Betten und ca. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Andrea Bastel übernimmt die Geschäftsführung: ein bis zwei neue Hotels pro Jahr geplant

Die erfahrene Hotel- und Immobilienspezialistin bringt langjährige Branchenerfahrung mit und übernimmt als CEO die operative Gesamtverantwortung bei harry’s home. Ihre beruflichen Stationen reichen von der Hotelberatung bei PKF hospitality über Hotel Asset Management und Development bei der UBM Development AG bis zu smartments in Berlin, wo sie zuletzt als Managing Director tätig war.

„Wir wollen künftig jedes Jahr um ein bis zwei neue Hotels wachsen“, sagt Andrea Bastel, CEO von harry’s home. „Parallel dazu steht ein Refresh der Marke an. Unser Ziel ist es, harry’s home noch klarer als ‚Zuhause auf Zeit‘ zu positionieren: als Hotel, das persönlichen Service mit der Freiheit verbindet, den eigenen Aufenthalt individuell zu gestalten. Dieses Profil wollen wir schärfen und mit unserem Wachstum konsequent weiterentwickeln.“

Konkret sind derzeit ein weiterer Standort in Innsbruck, ein zweites Haus in Wien sowie ein neues Hotel in der Schweiz geplant. Einen besonderen Expansionsschwerpunkt sieht harry’s home künftig im Süden – insbesondere in Südtirol und weiteren Regionen Italiens. Die harry’s home Gruppe verzeichnet aktuell rund 450.000 Nächtigungen jährlich und erwartet für 2026 einen Jahresumsatz von ca. 60 Millionen Euro.

Valentina Ultsch und Marc Schönfeld in der erweiterten Geschäftsführung

Mit Valentina Ultsch bleibt die Familie auch künftig eng im Unternehmen eingebunden. Als Head of People & Organization ist sie Teil der erweiterten Geschäftsführung und übernimmt als fünfte Generation der Hoteliersfamilie Verantwortung für über 300 Mitarbeitende. „harry’s home ist für mich Familiengeschichte und Zukunft zugleich“, sagt Valentina Ultsch. „Ich bin mit dem Unternehmen und vielen Menschen, die es geprägt haben, aufgewachsen. Mehr Verantwortung zu übernehmen bedeutet für mich, auf dem aufzubauen, was meine Eltern geschaffen haben, und gleichzeitig meinen eigenen Weg im Unternehmen zu gehen.“

Marc Schönfeld führt seine bisherige Funktion als Director of Business Development fort. Seit 2022 ist er zudem Prokurist bei harry’s home und bringt umfassendes Wissen über das Unternehmen ein. Gemeinsam unterstützen Valentina Ultsch und Marc Schönfeld Andrea Bastel in ihren jeweiligen Verantwortungsbereichen in der erweiterten Geschäftsführung.

Gefeiert wird das 20-jährige Jubiläum am 8. Oktober im harry’s home Salzburg. Die zentrale Lage zwischen Österreich, Deutschland und der Schweiz macht Salzburg zum idealen Standort, um rund 150 Wegbegleiter und Geschäftspartner aus allen drei Ländern zusammenzubringen. Im Mittelpunkt des von Andreas Schmid moderierten Jubiläumsabends steht die Übergabe der Geschäftsführung von Harald Ultsch an Andrea Bastel. Sängerin Kayla Kristin ist als Showact zu Gast.

Über harry’s home

harry’s home wurde 2006 von Harald „Harry“ Ultsch gegründet und betreibt heute 16 Häuser in Österreich, Deutschland und der Schweiz mit rund 1.550 Zimmern, 4.300 Betten und ca. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Jahresumsatz 2026 liegt bei ca. 60 Millionen Euro bei rund 450.000 Nächtigungen. Unter dem Leitgedanken „Zuhause auf Zeit“ verbindet die Hotelgruppe modernes Design und Gastfreundschaft mit einem flexiblen Hotelkonzept für Geschäftsreisende, Langzeitgäste, Familien, Gruppen und Urlaubsreisende. Großzügige Zimmer und Apartments sowie individuell wählbare Leistungen ermöglichen Aufenthalte von wenigen Nächten bis zu mehreren Wochen. Die Familie Ultsch ist seit fünf Generationen in der Hotellerie tätig und betreibt außerdem das Traditionshotel Schwarzer Adler und das ADLERS Lifestyle Hotel in Innsbruck. Die gesamte Hotelgruppe Ultsch beschäftigt ca. 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.