25 Jahre Soundpark! FM4 feiert Jubiläum im Herbst mit Programmschwerpunkt

Wien (OTS) -

„FM4 Musik von hier“ heißt der umfassende Schwerpunkt, den FM4 im Herbst 2026 der österreichischen Musik gewidmet hat. Ausgangspunkt für zahlreiche Veranstaltungen und einen noch stärkeren Fokus im Programm auf heimische Acts ist das 25. Jubiläum des Soundparks – jenem öffentlich zugänglichen Internet-Forum, das seit jeher als Startrampe für österreichische Newcomer:innen gilt. Mit den „Top 100“, dem FM4 Soundpark-Tag oder neu interpretierten Lieblingsliedern stehen noch mehr Details zum Schwerpunkt auf radio FM4 fest. Mehr Informationen zum 25. Jubiläum des Soundparks finden sich unter https://fm4.ORF.at/musikvonhier.

Soundpark als „digitale Startrampe“ seit 2001

Vor 25 Jahren startete FM4 den Soundpark als öffentlich zugängliches Internet-Forum für österreichische Musiker:innen. Aus dem ursprünglichen Demo-Portal wurde eine zentrale Plattform der heimischen Musikförderung inklusive regelmäßiger Sendungen auf FM4, Sessions und Konzerten sowie Aktionen rund um Musik aus Österreich. Mit einem Anteil von 40 Prozent österreichischer Musik im FM4-Programm wird seit Jahren ein Zeichen gesetzt. Denn egal ob Bilderbuch, Wanda oder Bibiza – sie alle waren zuerst auf FM4 zu hören.

„Top 100“, FM4 Soundpark-Tag und Lieblingslieder: Das Programm rund ums Jubiläum

Am Freitag, dem 23. Oktober, sendet FM4 die besten österreichischen Songs aus 25 Jahren Soundpark, heruntergezählt von Platz 100 bis zu Platz 1. Die FM4 Musikredaktion hat gezählt, gewertet und gereiht: Welche österreichischen Acts haben die besten Songs des 21. Jahrhunderts geliefert? Von 10.00 bis 19.00 Uhr wird im Radio und auf allen Social-Media-Kanälen das Ergebnis zu hören sein.

Der Nationalfeiertag steht traditionell bei FM4 im Zeichen österreichischer Musik. 2026 wird das Jubiläumsprogramm durch Live-Sessions im Studio besonders intensiv gestaltet. Im Radio und online werden von 6.00 bis 19.00 Uhr zahlreiche heimische Acts mit Studiokonzerten zu hören sein. Um 9.00 Uhr tritt Tamara Flores auf. Die vielseitige Musikerin aus Wien mit mexikanischen Wurzeln erreichte mit ihrer Single „CHINGONA“ Platz 1 der FM4-Charts, wurde für die Amadeus Austrian Music Awards nominiert und gewann vor Kurzem einen Latin Grammy. Um 13.00 Uhr folgt Der Nino aus Wien, der im August 2026 mit seinem neuen Album „Neubau alone“ überraschte und darauf zu seinen Lo-Fi-Recording-Anfängen zurückkehrt. Um 15.00 Uhr steht das Wiener Indie-Quartett Endless Wellness auf der Bühne. Die Band ist derzeit auf großer Tour durch Österreich, Deutschland und die Schweiz, um ihr neuestes Album „Domino Days“ vorzustellen. Um 16.00 Uhr ist luisa schweig zu hören. Die 16-jährige Musikerin aus dem Burgenland feierte mit „Wiener Tauben“, gemeinsam mit CHURRO64, ihren Durchbruch und erreichte im Februar 2026 Platz 1 der FM4-Charts. Um 17.00 Uhr treten Donna Savage & Brenk Sinatra im FM4-Studio auf. Im Juli 2026 veröffentlichten sie ihr erstes gemeinsames Album „GUSCH“, ein Highlight des heimischen Rap-Jahres 2026. Um 18.15 Uhr beschließt GATAFIERA das Programm. Das Wiener Latinx-Duo besteht aus den queeren Trans-Artists Hoesé und Luí Matias dos Santos. FM4 spielt außerdem im Rahmen des Programmschwerpunkts erstmals am 26. Oktober, von 19.00 bis 22.00 Uhr, den Mitschnitt des großen Open-Air-Konzerts des österreichischen Superstars Bibiza, welches er im Sommer 2026 in der Wiener Metastadt vor Tausenden begeisterten Fans gespielt hat. Im November folgt ein ausführliches Radiofeature über den Aufstieg von Bibiza im FM4-Programm.

Im Rahmen des Jubiläumsschwerpunkts hat FM4 zusätzlich bekannte Acts eingeladen, österreichische Lieblingslieder zu covern. In exklusiven Radiosessions wagen sich Acts wie Oskar Haag, Laurenz Nikolaus, Sofie Royer, EsRAP oder FARCE über Songs von Voodoo Jürgens, lovehead oder Soap & Skin. Zu sehen und zu hören sind die Ergebnisse im November quer durchs Programm von FM4.

Außerdem werden bereits seit Oktober 2026 auf https://fm4.ORF.at exklusive Texte zum Zustand österreichischer Musik 2026 veröffentlicht. Dazu resümieren Expertinnen und Experten die Entwicklungen der österreichischen Musikszene seit der Gründung des Soundparks.

FM4 im ganzen Land: Überraschungskonzerte, Unlimited Partys und Private Sessions

FM4 spielt nicht nur die meiste österreichische Musik, sondern lebt das Fördern von heimischen Acts auch abseits des Programms in Radio und Internet. Es gibt zum einen die Unlimited Partys (am Attersee, in Steyr oder im Prater), die ausschließlich auf österreichische Acts setzen und an verschiedenen Standorten in Österreich stattfinden, sowie zum anderen die FM4 Überraschungskonzerte und Private Sessions, die Künstlerinnen und Künstler zu den Fans und Vereinen im ganzen Land bringen.

Bereits zwei FM4 Überraschungskonzerte haben in Österreich stattgefunden: Uche Yara, begnadete Musikerin und seit Kurzem offiziell die Live-Gitarristin der Band Bilderbuch, spielte ein Überraschungskonzert in der Linzer Stadtwerkstatt. Im Wiener Chelsea feierten indes die Leftovers mit Hunderten Superfans im Rahmen des Überraschungskonzertes ihren Album-Release. Ein weiteres Überraschungskonzert mit dem Elektro-Duo HVOB wartet noch. Wo der international gefeierte Act auftritt, ist jedoch noch ein wohlgehütetes Geheimnis.

„FM4 Musik von hier“ – das war auch das Motto der beiden bisherigen FM4-Unlimited-Veranstaltungen im Herbst. Während im Schloss Lamberg in Steyr zahlreiche Partygäste in einer spektakulären Kulisse feierten, genossen die Besucher:innen des FM4 Unlimited im Prater einen unvergesslichen Abend mit freiem Eintritt bei ausgewählten Fahrgeschäften.