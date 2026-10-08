Vier Tage Genuss, Vielfalt und regionale Kulinarik

Graz (OTS) -

Am 1. Oktober feierte die TasteFactory im Rahmen der Herbstmesse ihre Premiere. Unter der Leitung der Veranstaltungsbeauftragten Conny Derler verwandelte sich die Grazer Stadthalle auf mehr als 4.000 Quadratmetern in einen Treffpunkt für Genuss und Kultur.

Vielfalt

Bei der Pop-up-Kitchen powered by „der Grazer“ ging es von Tag eins an hochkarätig zu. Der erste Tag startete mit purem Kaffeegenuss von der Firma Deutsch. Christopher Deutsch und Alois Deutsch zeigten den Besuchern, wie der perfekte Kaffee gelingt.

Ab 15.30 Uhr ging es dann herzhaft weiter. Guido Strohecker und Christoph Fürnschuß von der Gulascherié bereiteten das beliebte Portwein-Gulasch zu und verrieten einige Geheimnisse, wie das perfekte Gulasch gelingt. „Das Wichtige ist immer, sehr gute Produkte zu verwenden. Liebe schmeckt man einfach“, erklärte Fürnschuß.

Auf der Main Stage wurde am Freitag unter dem Motto „In der Steiermark kocht nicht jeder seine eigene Suppe – wir kochen gemeinsam“ eine steirische Kürbissuppe zubereitet. Zudem wurde über steirische Kulinarik, Tourismus und die Qualität regionaler Produkte gesprochen. Mit dabei waren unter anderem Haubenkoch Christof Widakovich, Nino Sifkovits vom Chianinahof, Spitzenkoch Christoph Fürnschuß, Sylvia Loidolt die Vorsitzende des Tourismusverbands Region Graz, Michael Feiertag der Geschäftsführer der Steirischen Tourismus und Standortmarketing GmbH und Dieter Hardt-Stremayr der Geschäftsführer von Graz-Tourismus.

Die Besucher durften sich außerdem auf eine Trüffelschaumsuppe mit Bio-Knusper-Ei von Haubenkoch Christof Widakovich freuen, die beim Publikum großen Anklang fand.

Am Samstag ging es kulinarisch hochkarätig weiter. Arsim Gjergji vom eleven kochte seine traditionellen Cevapcici mit Djuvec-Reis. Danach gab es echte italienische Krabben-Pasta von Felix Fliesser vom San Pietro.

Am Sonntag machte Karl Pichlmaier von Pichlmaier’s Wirtshaus den Abschluss. Er servierte den zahlreichen Zusehern köstliches Wurzelfleisch auf Kartoffelschaum.

Damit gingen vier Tage voller Kulinarik auf der Grazer Messe zu Ende – und hinterließen Hunger auf mehr.