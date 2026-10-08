  • 08.10.2026, 14:22:02
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Tschechien wird erstes Schwerpunktland der Buch Wien

Der Vertrag wurde heute auf der Frankfurter Buchmesse unterzeichnet. Bereits in diesem Jahr stärkt die Buch Wien den literarischen Austausch mit der Ukraine und Deutschland.

Jiří Čistecký, Botschafter der Tschechischen Republik in Deutschland, Oliver Zille, Beauftragter für internationale Angelegenheiten Buch Wien, Patrick Zöhrer, Geschäftsführer Buch Wien, Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbands des Österreichischen Buchhandels, Tomáš Kubíček, Generaldirektor der Mährischen Landesbibliothek, Oto Klempíř, Kulturminister der Tschechischen Republik, und Martin Krafl, Programmdirektor des Projekts Czechia 2026, v. l. n. r.
Wien (OTS) - 

Auf den Erfolg als Gastland der Frankfurter Buchmesse folgt der nächste große Auftritt: Tschechien ist 2027 Schwerpunktland der Buch Wien. Der Vertrag wurde heute von Tschechiens Kulturminister Oto Klempíř, dem Präsidenten des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels Benedikt Föger und Buch Wien Geschäftsführer Patrick Zöhrer auf der Frankfurter Buchmesse unterzeichnet.

„Mit Tschechien als erstem Schwerpunktland setzen wir einen wichtigen Auftakt für die internationale Ausweitung der Buch Wien“, so Patrick Zöhrer. „Der Fokus auf Zentral- und Südosteuropa hat bei der Buch Wien Tradition und eine klare Zukunft.“

Martin Krafl, Programmmanager des tschechischen Gastlandauftritts in Frankfurt: „Als erstes Land dafür ausgewählt worden zu sein, macht uns besonders froh und stolz.“

Erste Einblicke zu Tschechiens Auftritt werden am Eröffnungsabend der Buch Wien am 25. November bekanntgegeben.

Update Ukraine

Mit dem Programm „Update Ukraine“ bringt die Buch Wien bereits in diesem Jahr zwölf ukrainische Gäste nach Wien, darunter Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra Matviichuk, Serhij Zhadan und Andrej Kurkow. Update Ukraine entsteht mit Unterstützung durch das BMWKMS und das BMEIA sowie in enger Zusammenarbeit mit dem Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM).

Deutsch-Österreichischer Lyrikpreis

Anlässlich des 100. Geburtstags von Ingeborg Bachmann würdigen das BMEIA und der Beauftragte der deutschen Bundesregierung für Kultur und Medien die deutschsprachige Gegenwartslyrik mit einer einmaligen Auszeichnung: dem Deutsch-Österreichischen Lyrikpreis. Die feierliche Preisverleihung findet am Eröffnungsabend der Buch Wien am 25. November 2026 im Beisein von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (Deutschland) und Staatssekretär Sepp Schellhorn (Österreich) statt.

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