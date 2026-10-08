  • 08.10.2026, 14:14:02
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  • OTS0136

Rückruf: Ionen-Haartrockner der Marke AMBIANO

Salzburg (OTS) - 

Der Lieferant ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GmbH informiert über den öffentlichen Rückruf der von ALDI SÜD/HOFER KG vertriebenen Produkte Ionen-Haartrockner der Marke AMBIANO.

Die von der ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GmbH gelieferten Ionen-Haartrockner der Marke AMBIANO wurden aus Gründen des Verbraucherschutzes umgehend aus dem Verkauf genommen.

Bei unsachgemäßer Handhabung kann es zu einer Beschädigung des Netzkabels kommen. Es besteht eine Stromschlag- und Brandgefahr.

Vom Rückruf sind die folgenden Varianten und GTIN-Codes des Artikels Ionen-Haartrockner betroffen. Andere Produkte der ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GmbH sind davon nicht betroffen.

Ionen-Haartrockner - Modell HD24_10488; 849855

Deutschland: GTIN: 4061462143953, 4061462144035, 4061462144097

Österreich, Slowenien, Ungarn, Italien: GTIN: 4061462598500, 4061462598517, 4061462598876

Schweiz: GTIN: 4061462135774, 4061462135798, 4061462135811

Die Produkte befanden sich zwischen dem 17.08.2025 und dem 17.11.2025 im Verkauf. Kunden können die Produkte in jeder ALDI SÜD/HOFER Filiale, auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet.

Die ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GmbH bedauert die damit verbundenen Unannehmlichkeiten.

Für Rückfragen hat der Lieferant eine kostenfreie Hotline eingerichtet. Diese ist werktags von 8:00 bis 18:30 Uhr unter folgender Telefonnummer erreichbar: 00800 7877 2368.

Rückfragen & Kontakt

Mirsad Krasniqi
P: +49 208 2072 9600
M: [email protected]

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