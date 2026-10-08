Zehn Jahre an der Spitze: Generali überzeugt bei den AssCompact Awards

Wien (OTS) -

Die Generali Versicherung ist auch heuer wieder die große Gewinnerin bei den AssCompact Awards. Mit drei ersten Plätzen bestätigt das Unternehmen die starke Position als verlässliche Partnerin für unabhängige Vermittler_innen in Österreich.

Dreimal Gold für die Generali

Die Generali sicherte sich 2026 einmal mehr den Sieg in der Königsdisziplin „Bester Service für Vermittler“. Der zehnte Erfolg in Serie unterstreicht die konsequente Ausrichtung auf hohe Servicequalität und persönliche Betreuung. Auch in den Sparten „Gewerbeversicherung“ und „Kfz-Versicherung“ erreichte das Unternehmen jeweils den ersten Platz.

Gregor Pilgram, CEO der Generali Österreich, freut sich über diese Bestätigung: „Der zehnte Sieg in Folge in der Königsdisziplin ist weit mehr als eine Auszeichnung. Er steht für Kontinuität, Vertrauen und die hohe Leistungsbereitschaft unserer Mitarbeiter_innen. Gemeinsam mit den ersten Plätzen in der Gewerbeversicherung und Kfz-Versicherung zeigt dieses Ergebnis, dass die Generali sowohl für Vermittler_innen als auch für Kund_innen eine starke und verlässliche Partnerin ist.“

Auch Reinhard Pohn, Generali Vorstand für Vertrieb und Marketing, ist stolz auf die Erfolge: „Hinter diesen Auszeichnungen steht die enge Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartner_innen. Unser Ziel ist es, sie mit persönlicher Betreuung, effizienten Prozessen und praxisnahen Lösungen bestmöglich zu unterstützen. Dreimal Gold zeigt, dass unser Angebot den Bedürfnissen unserer Vertriebspartner_innen entspricht.“

Die Auszeichnungen basieren auf den Bewertungen unabhängiger Vermittler_innen und gelten als wichtiger Gradmesser für Qualität und Leistungsfähigkeit in der Versicherungsbranche. Die Ergebnisse unterstreichen die hohe Zufriedenheit der Vertriebspartner_innen mit den Produkten, Services und Unterstützungsangeboten der Generali.

DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung zählt mit 3,3 Milliarden Euro Prämieneinnahmen, 4.500 Mitarbeiter_innen und knapp 2 Millionen Kund_innen zu den führenden Versicherungsgesellschaften in Österreich. Sie ist Teil der Generali Group, eine der größten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit, mit einem Prämienaufkommen von insgesamt 98,1 Milliarden Euro sowie einem verwalteten Vermögen von 900 Milliarden Euro im Jahr 2025. Mit rund 88.000 Mitarbeiter_innen, die 75 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt das 1831 gegründete Unternehmen eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Amerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein. Dies wird durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht. Die Generali Group hat die Nachhaltigkeit in ihre strategischen Entscheidungen integriert, um für Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag für eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft zu leisten.