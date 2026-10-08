Vorarlberger Landessieger für ORF-TV-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ gekürt

Wien (OTS) -

Die beliebte ORF-TV-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ lädt auch heuer wieder auf eine spannende Entdeckungsreise durch Österreich ein und präsentiert verborgene sowie spektakuläre Orte aus allen neun Bundesländern. Welches Naturwunder für Vorarlberg ins Rennen um den „schönsten Platz“ geht, haben die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger selbst entschieden. Zur Wahl standen die Alpe Klesenza im Großen Walsertal, die Wallfahrtskirche St. Corneli in Feldkirch-Tosters und das Tilisuna-Gebiet im Montafon.

Naturjuwel Tilisuna als Vorarlberg-Sieger

Als Landessieger ging das vielseitige und idyllische Tilisuna-Gebiet am Ende des Gampadelstals in der Montafoner Gemeinde Tschagguns hervor. Das Tilisuna-Gebiet auf über 2.000 Metern Seehöhe liegt in einer Weißzone, also einem naturnahen, wenig erschlossenen Gebiet, das der Natur als Rückzugsraum dient. Hier findet sich ein idyllischer Hochgebirgssee inmitten des Großraumbiotops Tilisuna mit unzähligen Mooren. Die Tilisunahütte ist eine der ältesten Berghütten im Rätikon in traumhafter Lage. Dazu kommt das grandiose Bergpanorama von Lechquellengebirge über die Lechtaler Alpen bis zu Verwall und Rätikon. Besonders ins Auge sticht die Weißplatte auf 2.630 Metern Seehöhe, ein steinernes Fragment des Jura-Meeres, das sich vor etwa 200 Millionen Jahren hier befand. Sie beherbergt das Weißplatten-Höhlensystem. Hier befindet sich mit mehr als 4,2 Kilometern Länge und über 500 Metern Tiefe die längste und tiefste bekannte Höhle Vorarlbergs.

Publikums-Voting bei TV-Show

Welcher der neun Bundesländer-Favoriten österreichweit zum Siegerplatz gekürt wird, entscheidet das Fernsehpublikum bei der ORF-TV-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ am Montag, 26. Oktober, um 20.15 Uhr in ORF 2. Beim Telefon-Voting können während der Sendung alle ihre Stimme abgeben und den Lieblingsplatz mit einem Anruf nach vorne bringen.

Prominente Unterstützung von Sabine Haag

Moderatorin Christiane Schwald-Pösel vom ORF Vorarlberg wird das facettenreiche Tilisuna-Gebiet in der großen TV-Show als schönsten Platz Vorarlbergs 2026 präsentieren. Prominent unterstützt wird sie dabei von Sabine Haag, der ehemaligen Direktorin des Kunsthistorischen Museums Wien und Präsidentin der österreichischen UNESCO-Kommission.

Begleitende Sendungen und neues Buch

Die Sendung „Heimat großer Töchter und Söhne“ wird am 26. Oktober gleich nach der TV-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ um 22.40 Uhr ausgestrahlt. Die TV-Produktion „So schön ist Österreich“ mit allen 27 Plätzen ist am Montag, 9. November, um 20.15 Uhr auf ORF 2 zu sehen. Das aktuelle Buch zur diesjährigen Ausgabe trägt den Titel „9 Plätze – 9 Schätze. Die geheimen Juwele Österreichs“ und erscheint wieder im Kral-Verlag.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Ich gratuliere den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern zur ausgezeichneten Wahl. Dass sie dieses vielseitige Weißzonen-Naturjuwel zum Landessieger gewählt haben, zeigt, wie viel Wert Vorarlberg dem Naturschutz und der Erhaltung von Ursprünglichkeit sowie alpiner Vielfalt beimisst. Jetzt heißt es Daumen drücken und am 26. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 2 mitvoten – für Vorarlberg und seinen schönsten Platz!“