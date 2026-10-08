  • 08.10.2026, 12:47:02
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FPÖ-Dorner: „Landbauer arbeitet fürs Land, Regierung gegen eigene Bevölkerung“

Standortnachteil, teure Energie, Bürokratie – auf Ardo werden weitere Werke folgen

Sankt Pölten (OTS) - 

„Offensichtlich hat die Bundesregierung den Ernst der Lage nicht erkannt. Wenn diese unfähige Regierung nicht schleunigst für billige Energie, Investitionsanreize und Bürokratieabbau sorgt, werden noch weitere Werke in ganz Österreich dichtmachen müssen. Warum? Weil Österreich als Standort nicht mehr attraktiv und wettbewerbsfähig ist. Ardo ist nur ein aktuelles Beispiel, im Vorjahr erwischte es die Agrana“, kontert FPÖ Niederösterreich Wirtschaftssprecher LAbg. Dieter Dorner auf die Kritik von NAbg. Angela Baumgartner (ÖVP) nach dem Ardo-Aus.

„Im Gegensatz zur Bundesregierung verrichtet Verkehrs- und Sportlandesrat Udo Landbauer sehr gute, verlässliche Arbeit für das Land Niederösterreich. Die ÖVP schafft es indes nicht, den Wirtschaftsmotor zum Laufen zu bringen. Zur Erinnerung: Seit bald 40 Jahren stellt die ÖVP unentwegt den Wirtschaftsminister und trotzdem sind die Abgaben so hoch wie nie, die Bürokratie so schlimm wie nie und die Belastungen für Betriebe und Landsleute am höchsten Punkt unserer Geschichte. Kein Mensch glaubt mehr an diese Bundesregierung“, schließt Dieter Dorner.

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